La restauració dels centres comercials reobre després de sis mesos: «Ha estat molt dur»

Entre les noves incorporacions s'hi troben Crep Nova, AnalaBrasa, Casa de Tapas, Las Muns, Chalito, Saona o SushiFresh, entre d'altres. Per altra banda, el centre comercial inaugurarà a finals de maig La Citi, un concepte de van van market que combina espais culinaris amb una agenda d'oci. "Avui és un dia molt especial i esperat durant molt de temps", ha afirmat Ricardo López, gerent del Centre Comercial La Maquinista, que ha detallat que el procés de renovació del complex ha suposat una inversió de 42 milions. "Sempre hem reivindicat que som un espai segur, a l'aire lliure, i amb la vocació de convertir-nos en un punt de trobada per a Barcelona", ha defensat López, que ha acceptat les actuals limitacions horàries de la restauració, de 7.30 a 17.00 hores de forma ininterrompuda."La màxima prioritat ara implicava reobrir i entenem que ens hem d'ajustar a les regulacions de la resta de la restauració de la ciutat", ha recalcat el gerent del Centre Comercial La Maquinista. "Hem estat en un pou i sortim d'aquí amb molts ICO, molts préstecs i amb el personal amb problemes de motivació", ha assenyalat el propietari del grup Coma & Punto. "Però hi havia moltes ganes de posar en marxa la maquinària", ha puntualitzat Jover, que l'únic que ha lamentat són les vigents restriccions horàries i d'aforament. "Podem obrir només el 50% del temps i amb un 30% d'aforament. És com si estiguéssim funcionant al 25% de capacitat real", ha calculat el propietari de locals com La Burguesa o Chickoa."Obres a mig gas, però almenys comences a ingressar alguna cosa. Que feia sis mesos que estàvem a zero o amb un take away que és la xocolata del lloro", ha conclòs Jover. Un dels restaurants que avui s'estrenava al Centre Comercial La Maquinista era el local AnalaBrasa, del grup Casa Carmen. "Tenim moltes expectatives i moltes ganes de treballar", ha expressat Andrés Berdesia, àrea manager de Casa Carmen. "Com que som un restaurant nou hem pogut adaptar el personal a les actuals restriccions horàries i d'aforament. Però poder servir sopars seria el punt que ens faltaria per a una normalitat", ha finalitzat Berdesia.