«Gastarem l'última bala»: així va desaconsellar Rajoy a Felip VI el discurs del 3-O

Palau de la Zarzuela. 3 d'octubre del 2017. L'Estat acusa el cop patit pels esdeveniments de l'1-O. Les escenes de la repressió policial contra ciutadans indefensos que només volien votar ha erosionat greument la imatge d'Espanya. El president del govern, Mariano Rajoy, sembla voler seguir el consell que ha donat tantes vegades: no afrontar els problemes, perquè "el 80% es resolen sols". Rajoy va a la Zarzuela per mantenir un despatx amb el rei Felip VI. El monarca li fa saber que vol fer un discurs televisat. Rajoy no ho veu clar, ho considera arriscat i intenta desaconsellar-ho. El rei insisteix. Finalment, Rajoy s'aferra a un darrer argument: "Si fa el discurs, gastarem l'última bala". "Doncs gastem-la", respon el monarca.És una de les escenes relatades per l'exdirector de La Vanguardia, Màrius Carol , que ha estat aquest dilluns al Círculo Ecuestre per presentar el seu llibre El camarot del capità (Destino), on relata els seus anys al capdavant del rotatiu, una etapa que va coincidir de ple amb el procés sobiranista i la crisi de la monarquia espanyola. Carol ha mantingut un diàleg amb el també periodista Xavier Sardà."Al discurs li va faltar empatia", ha afirmat Màrius Carol sobre la intervenció reial. L'aleshores director ha explicat com el diari va voler enfocar la informació sobre el procés, citant el consell donat per l'editor, Javier Godó: "Hem d'estar a l'alçada de les circumstàncies". A Godó li preocupava el que l'hemeroteca pogués dir en el futur de l'actitud del rotatiu. Una manera de suggerir un posicionament moderat.Carol ha subratllat la complexitat dels anys en què va estar al capdavant del diari, "uns temps que havien de ser complexos per força perquè teníem dos presidents de la Generalitat, dos reis i dos papes". El periodista s'ha esplaiat amb la personalitat del rei emèrit i de l'expresident Pujol, dues figures que, segons ell, tenen algunes coses en comú, entre elles que "a tots dos els manca el darrer capítol".El rei emèrit Joan Carles de Borbó, segons Carol, era un home que sabia utilitzar el poder. D'ell explica la darrera conversa abans de l'abdicació. La trobada es va produir, a iniciativa de la Zarzuela, el febrer del 2014, pocs mesos abans de la renúncia. Javier Godó i Màrius Carol van anar a Palau per un intercanvi d'impressions. En un moment donat, l'encara cap de l'estat va dir: "A mi ja no em deixen, però jo sé com resoldre el conflicte català". Joan Carles I va assegurar que ell reuniria els presidents Carles Puigdemont i Mariano Rajoy, els tancaria en una habitació i els forçaria a entendre's.Carol coneixia bé el rei. Durant set anys, va informar sobre la Casa Reial i va acompanyar el monarca en nombrosos viatges. Durant la darrera conversa a la Zarzuela, Carol va dirigir-se al monarca: "Amb tot això, no se li acudirà abdicar...". "No et preocupis. Jo no abdicaré", va assegurar. La sorpresa va venir quatre mesos després, fruit de l'erosió creixent de la monarquia. El regnat de Joan Carles I ja no el podia salvar ni La Vanguardia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor