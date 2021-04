Els sindicats de Nissan es mobilitzaran si la taula de reindustrialització no ofereix «propostes concretes»

Els principals sindicats de treballadors de Nissan -Comissions Obreres (CCOO), Unió General de Treballadors (UGT), Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) i Confederació General del Treball (CGT)- han amenaçat amb noves mobilitzacions si la taula de reindustrialització no presenta "propostes concretes" en la pròxima reunió prevista pel 4 de maig.En una roda de premsa telemàtica celebrada aquest dilluns, els secretaris generals han lamentat que els projectes que arriben a la mesa continuen sent "confidencials" i han demanat a l'administració que "deixi les excuses". "Si veiem que en la pròxima reunió no hi ha avenços, prendrem els carrers", ha assegurat el secretari general de la CGT a Catalunya, Ermengol Gassiot. Alhora, els sindicats han exigit al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que lideri les negociacions en comptes de deixar-les en mans de "segons càrrecs".El principal missatge de la roda de premsa, celebrada just després que els quatre sindicats celebressin una reunió, ha apuntat en la mateixa direcció: mobilitzacions davant la falta de concrecions. "El 4 de maig volem veure que hi ha un projecte sòlid, amb noms i cognoms", ha remarcat la secretària general d'USOC a Catalunya, Maria Recuero. "Si no tenim concrecions, pensarem que ens segueixen enganyant i sortirem als carrers", ha afegit en la mateixa línia el secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco.De fet, el mateix Pacheco ha mencionat que la mesa de reindustrialització té diversos projectes sobre la taula, tot i que els sindicats en desconeixen les especificitats. Durant la roda de premsa, el secretari general de CCOO ha mencionat propostes de dues empreses constructores –una de nord-americana i una altra asiàtica- que s'estan negociant sota acords de confidencialitat.Una altra de les queixes més repetides durant la roda de premsa d'aquest dilluns ha estat la poca implicació de les diferents administracions en el procés de reindustrialització de Nissan. Els sindicats han demanat que s'accelerin les negociacions i que els principals representats polítics se situïn al capdavant de la mesa. "No podem delegar aquesta tasca en segons càrrecs; la implicació dels governs espanyol i català és molt important", ha remarcat el secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros. "Ha de ser el president del govern espanyol qui ha de seure a la taula i fer complir els acords", ha afegit Recuero.Alhora, Ros ha assegurat que el procés per negociar la reindustrialització de les plantes de l'automobilística a Catalunya "va tard" i ha remarcat la importància que té aquesta qüestió per a l'economia catalana i espanyola. "Estem davant el tancament industrial més important de les últimes dècades; si no trobem una solució, l'exemple de Nissan pot motivar la marca d'altres empreses", ha destacat.En la mateixa línia s'ha expressat Pacheco, qui ha volgut recordar que l'Estat disposa ara d'una "gran oportunitat" per destinar part dels fons Next Generation EU a la reindustrialització de Nissan. "No entenem com el govern espanyol no ha dissenyat fins ara un projecte específic per a Nissan amb els fons de la UE", ha comentat.

