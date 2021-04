Un fàrmac experimental contra els residus cel·lulars és la nova esperança contra l'Alzheimer

Investigadors de la Facultat de Medicina Albert Einstein , als Estats Units, han dissenyat un fàrmac experimental que reverteix els símptomes clau de la malaltia d'Alzheimer en ratolins. El fàrmac funciona revigoritzant un mecanisme de neteja cel·lular que es desfà de les proteïnes no desitjades en digerir-les i reciclar-les, segons publiquen en línia a la revista Cell "Els descobriments en ratolins no sempre es traslladen als humans, especialment en la malaltia d'Alzheimer", adverteix la codirectora de l'estudi, la doctora Ana María Cuervo , titular de la Càtedra Robert i Renée Belfer per a l'Estudi de les Malalties Neurodegeneratives, professora de biologia molecular i del desenvolupament, i codirectora de l'Institut de Recerca sobre l'Envelliment a Einstein."Però ens va animar trobar en el nostre estudi que la caiguda de la neteja cel·lular que contribueix a l'Alzheimer en els ratolins també es produeix en les persones amb la malaltia, el que suggereix que el nostre fàrmac també pot funcionar en els éssers humans", afegeix.En la dècada de 1990, la doctora Corb va descobrir l'existència d'aquest procés de neteja cel·lular, conegut com a autofàgia mitjançada per xaperones (AMC, per les sigles en castellà) i ha publicat 200 articles sobre el seu paper en la salut i la malaltia. L'AMC es torna menys eficient a mesura que les persones envelleixen, el que augmenta el risc que les proteïnes no desitjades s'acumulin en grups insolubles que danyen les cèl·lules. De fet, l'Alzheimer i totes les altres malalties neurodegeneratives es caracteritzen per la presència d'agregats proteics tòxics en el cervell dels pacients.El nou estudi, en què han participat investigadors espanyols, revela una interacció dinàmica entre l'AMC i la malaltia d'Alzheimer, en què la pèrdua d'aquesta neteja en les neurones contribueix a la malaltia i viceversa. Els resultats suggereixen que els fàrmacs per reactivar l'AMC poden oferir una esperança per al tractament de les malalties neurodegeneratives. Podeu consultar aquí l'estudi complet de la Facultat de Medicina Albert Einstein.

