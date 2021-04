La Guàrdia Civil irromp al rodatge d'una sèrie després de confondre-ho amb un atracament a València

Grave suceso en Alginet #Valencia, donde estaban realizando la grabación de una serie sin haberlo notificado a las #FCSE de la comarca y que tras ver a varias personas encapuchadas y armadas, se han desplegado en la zona para actuar. pic.twitter.com/FemkPnxBlf — Jucil Nacional (@jucilnacional) April 25, 2021

Surrealisme a Alginet. Hui estaven gravant una escena d'un robatori a l'ajuntament per a una serie. Algú ha cridat a la Guardia Civil que no sabia res i s'han presentat 4 patrulles pistola en mà. Quan han arribat s'han trobat amb 4 encaputxats amb pistoletes de plàstic. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/N17oyGymPL — Jا§ ⚒️ PAJÀЯØ (@Joss_Pajaro) April 25, 2021

Els veïns de la localitat valenciana d'Alginet van comprovar aquest diumenge com a vegades la realitat supera la ficció. La Guàrdia Civil va irrompre enmig del rodatge d'una sèrie a l'ajuntament del poble després de confondre-ho amb un atracament real.Tot va començar quan alguns veïns del poble que estaven al bar de davant van veure dos homes encaputxats entrar a l'edifici amb pistoles i metralladores. Va ser llavors quan un d'ells va decidir trucar a la Guàrdia Civil que, immediatament, va aparèixer a les portes de l'ajuntament.Des del bar, els veïns observaven amb tensió el desenllaç dels fets. Poc després que els agents entressin a l'edifici, va sortir un home encaputxat mentre els guàrdies civils l'apuntaven. La sorpresa va ser majúscula quan, un cop que els policies van haver parlat amb les persones que hi havia dins de l'ajuntament, van descobrir que els presumptes atracadors no eren més que actors d'una sèrie que s'estava gravant.Així ho va explicar als guàrdies civils, el director de la sèrie Powerboys, Aitor Espert, i que s'ha d'estrenar el 2022 en una plataforma d'streaming.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor