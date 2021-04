La restauració del principal centre comercial de Tarragona reobre entre incerteses i esperances

L'entrada del Parc Central, amb un restaurant a l'exterior. Foto: Josep M. Llauradó

Un restaurant del centre comercial del Parc Central, a Tarragona. Foto: Josep M. Llauradó

Reobertura "a mig gas" la d'aquest dilluns per part de la restauració dels centres comercials. El sector ha acusat que la confirmació des del Procicat no es comuniqués amb més antelació i fins a mitjans de setmana diversos negocis han preferit no aixecar la persiana per "qüestions logístiques".És el cas del Parc Central, a Tarragona, on 7 dels 10 establiments que hi ha en aquest centre comercial han obert aquest dilluns. Fernanda, encarregada de Dunkin, ha explicat que en el seu cas continuaven fent servei per emportar, però que el fet que els clients es puguin asseure a les terrasses "es nota". A les 9 del matí han començat a servir i al migdia ja era evident l'"increment de clientela i de caixa".En la mateixa línia opina Pau Alcalá, gerent de KFC, a qui només la mascareta amaga el somriure d'orella a orella per poder recuperar "clients fixos". "Avui és un dia molt especial, puc dir-ho en nom de tot el sector", ha apuntat. Al Dunkin els han apujat les hores de feina, mentre que a KFC han recuperat ja un parell de treballadors que es trobaven en ERTO. De moment -també ho comenta Luis, gerent de Coffe Company- prefereixen esperar quina serà la resposta dels consumidors i, en funció d'això, recuperaran més o menys personal. "Ens han tancat 5 o 6 vegades, costa molts diners obrir i tancar un negoci", es lamenta Luis.Una de les principals tasques que té la restauració del centre comercial tarragoní és "servir de fixació a la gent" i atrau "sobretot molt turista" que es queda més temps en aquesta gran superfície i aprofita per comprar, descansar i continuar comprant. En aquest sentit, la reobertura de la mobilitat a Catalunya també des d'aquest dilluns pot ajudar-los a recobrar l'alè.Miguel Ángel González, gerent del Parc Central, explica que després de gairebé sis mesos tancats els negocis de la restauració obriran tots, això sí, en una setmana estranya: dissabte és 1 de maig i per tant els tenen prohibit treballar, i diumenge en ser també un dia festiu -tot i demanar-ho- hauran de mantenir-se tancats. A la pràctica, la setmana s'acabarà divendres a les cinc de la tarda, hora límit que tenen aquests locals per servir menjar a la terrassa.Alguns d'aquests visitants són habituals, com és el cas de Violeta i Justin, que han aprofitat el seu dia de festa per fer un cafè a la terrassa. "Abans era una mica incòmode perquè havíem de prendre el cafè dempeus", diu Violeta. Justin afegeix que "les taules estan ben repartides" i que l'espai "està ben ventilat". Consideren que "és una pena" que hagin fet tancar durant tants mesos: "Hi ha moltes famílies que viuen d'això", conclouen.

