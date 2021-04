Brussel·les porta AstraZeneca als tribunals pel retard en l'entrega de les vacunes

Altres notícies que et poden interessar

La Comissió Europea ha iniciat accions legals contra AstraZeneca pel retard en l'entrega de les vacunes contra la Covid-19. Ho ha anunciat aquest dilluns el portaveu comunitari de Salut, Stefan de Keersmaecker, que ha confirmat que l'executiu comunitari va iniciar el procés en representació seva i dels 27 divendres.Segons ha dit Keersmaecker, la Comissió Europea porta la companyia als tribunals per "incompliment" de contracte i per no tenir una "estratègia fiable" per entregar "a temps" les dosis pactades. Prèviament a iniciar les accions legals l'executiu comunitari havia activat la via de l'arbitratge prevista al contracte.L'objectiu d'aquesta mesura no seria aconseguir una compensació econòmica, sinó forçar la farmacèutica anglosueca a lliurar la quantitat de dosis estipulades al contracte "abans de finals de juny".La resposta de la farmacèutica no s'ha fet esperar, i assegura plantarà cara "amb fermesa" a la Comissió Europea als tribunals per les vacunes. "Hem complert el contracte", ha assegurat AstraZeneca en un comunicat. Malgrat lamentar aquesta decisió, la companyia entoma la demanda judicial com "una oportunitat per resoldre la disputa com més aviat millor". "Estem avançant per resoldre els reptes tècnics i la nostra producció està millorant, però el cicle de producció d'una vacuna és molt llarg i les millores triguen a generar un augment de les dosis", ha justificat.Entre gener i març AstraZeneca va entregar uns 30 milions de vacunes, en comptes dels 90 milions que s'havia compromès inicialment. Al segon trimestre havia de repartir uns 180 milions, però només distribuirà uns 70 milions. Per tant, la farmacèutica no està proveint més del 60% de les vacunes que havia promès a la UE per a la primera meitat del 2021.

