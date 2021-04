Arxiven el cas d'una violació múltiple a una noia en una discoteca de la Seu d'Urgell

De fet, un cop la investigació va anar avançant i es van practicar diverses diligències, la fiscalia va emetre un informe favorable a l'alliberament d'un dels detinguts. Cinc dels joves que van ser acusats són d'Andorra i un darrer de la Seu d'Urgell. A més, un d'ells és component del grup Traptor Amarillo.Des de la formació musical han volgut deixar clar en un comunicat que volen "condemnar tant la violència masclista com també les denúncies falses" i han dit que els fets denunciats per la jove eren "físicament impossibles". A més, han explicat que el noi que va entrar a la presó va poder demostrar que aquella nit no hi era a la discoteca, sinó que estava a Andorra.