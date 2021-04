La ministra Maroto rep un sobre amb una navalla plena de sang

Las amenazas y la violencia nunca acallarán la voz de la democracia. La libertad prevalecerá. Muchas gracias por todas las muestras de apoyo en un día que refuerza mi voluntad de trabajar por un futuro mejor. — Reyes Maroto (@MarotoReyes) April 26, 2021

La ministra d'Indústria, Reyes Maroto, ha rebut un sobre amb una navalla ensangonada, segons ha avançat La Sexta i ha confirmat la portaveu del PSOE, Adriana Lastra i també el Ministeri de l'Interior, que ha obert una investigació. Ella mateixa va anunciar fa deu dies que seria la vicepresidenta econòmica en un hipotètic govern del candidat del PSOE, Ángel Gabilondo.Maroto s'ha pronunciat al cap de pocs minuts que trascendís la notícia i ha afirmat que "les amenaces mai faran callar la veu de la democràcia". La ministra d'Indústria ha piulat a Twitter que "la llibertat prevaldrà" i ha agraït les mostres de suport que ha rebut després que s'hagi fet pública l'amenaça de mort. La titular del ministeri ha afirmat que el que ha passat "reforça" la seva voluntat "de treballar per un futur millor".El cas se suma a les amenaces que van rebre la setmana passada el candidat i líder de Podem, Pablo Casado, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la directora de la Guàrdia Civil, María Gámez. Lastra ha advertit en un míting del PSOE que a tot acte d'odi "el precedeix un discurs d'odi". "El feixisme no passarà, això va de democràcia", ha dit.El líder i candidat de Podem a les eleccions autonòmiques de Madrid, Pablo Iglesias, ha expressat aquest dilluns la seva "solidaritat" amb la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, que ha rebut una carta amb una navalla aparentment ensangonada a mode d'amenaça. Iglesias –que també va rebre una carta amb bales la setmana passada- ha reaccionat via Twitter amb un missatge on a més de la solidaritat apunta que "ja n'hi ha prou d'amenaces feixistes".

