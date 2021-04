Barcelona ha evitat més de 27.000 talls de subministraments el 2020

L'Ajuntament de Barcelona va evitar durant l'any passat que les companyies energètiques fessin 27.598 talls de subministraments a la ciutat. És el balanç dels Punts d'Assessorament Energètic (PAE), que des del 2007 atén i assessora els veïns sobre els seus drets energètics.Eels PAE han atès 33.641 persones, corresponents a 13.355 llars, el que significa un augment del 7% respecte l’any anterior. Pel que fa als talls evitats, la xifra és inferior a la del 2019 perquè durant bona part del 2020 ha estat vigent la moratòria estatal que prohibia a les companyies tallar el servei a les famílies vulnerables.Una moratòria que està previst que acabi el 9 de maig, quan acabi la declaració d'estat d'alarma. Des de l'Aliança contra la Pobresa Energètica reclamen al govern espanyol que ampliï la prohibició per donar cobertura a les famílies vulnerables.Tot i això, l'activitat als PAE no s'ha aturat, en bona part per l'assetjament que els usuaris denuncien haver patit per part de les companyies. El 41% de les famílies amb deute pendent declara haver patit trucades, missatges o cartes reclamant el deute del subministrament d’electricitat. El 23% que tenen deute declara haver patit assetjament pel que fa al subministrament de gas natural i el 36% declara haver-ne patit pel que fa al subministrament d’aigua.Una realitat que l'Ajuntament confia que canviï a partir d'ara amb el conveni que les administracions públiques i Endesa han signat recentment. L'acord estableix que la companyia assumeix el 70% del deute acumulat per les famílies, mentre que l'Ajuntament i la Generalitat abonaran el 30% restant.Un altre dels eixos de treball dels PAE és la millora de l’eficiència energètica de les llars. El 2020 s’han dut a terme 1.067 baixades de potència a un 11% de les famílies ateses, una gestió que implica un gran estalvi en el consum elèctric i han permès estalviar a les famílies 81.692 euros en el subministrament elèctric durant el 2020. Una quantitat que des del 2017 arriba fins als 356.815 euros estalviats.Des de l'entrada en funcionament dels PAE, la quantitat d'usuaris atesos ha crescut un 45% i s'han atès un total de 99.225 persones. El total de talls evitats des del 2017 és de 84.663.

