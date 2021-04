Junts rebutja l'ultimàtum d'ERC i avisa que es quedaran fora del Govern si no hi ha un «bon acord»

Setmana clau per les negociacions entre ERC i Junts per arribar a un acord de legislatura que permeti desencallar la formació del nou Govern. L'entesa, segons ha apuntat la portaveu de la formació de Carles Puigdemont, Elsa Artadi, continua lluny i, amb les condicions actuals de les converses, a dia d'avui quedarien fora de l'executiu. De fet, Artadi ha alertat en la roda de premsa posterior a la reunió de la direcció de Junts que, sense un "bon acord", no entraran al nou Govern. La reunió d'aquest dimarts a Lledoners -malgrat ser al centre penitenciari, no hi participaran els presos de Junts amb ascendent com Jordi Turull i Josep Rull, tal com ha confirmat la mateixa portaveu- sobre l'estructura del Govern és bàsica per saber com aniran les coses. A banda, Artadi ha rebutjat qualsevol "ultimàtum" que provingui de les files republicanes, on s'ha concedit una setmana de marge abans d'explorar governar en solitari La cimera a la presó entre els equips negociadors d'ERC i Junts - avançada divendres per - es divisa clau per desencallar la negociació per a la investidura de Pere Aragonès. Serà un contacte al més alt nivell -inclosos representants dels equips negociadors que s'han reunit en els últims dos mesos- i suposarà el primer intercanvi en directe sobre el disseny de l'executiu. Les dues formacions preveuen que la definició de l'arquitectura governamental -conselleries, comissionats i secretaries generals- sigui el nucli de les converses d'aquesta setmana, després que s'hagi avançat de forma significativa en el programa del Govern i la creació d'espais de coordinació. Fonts de les dues formacions assenyalen que l'estructura de l'executiu viurà una sacsejada."És un reunió important", admeten les fonts consultades per aquest diari. La cimera se celebrarà dimarts a la presó del Bages -dilluns és dia de reunions de les executives- i està previst que hi participi Jordi Sànchez, secretari general del partit de Carles Puigdemont, que ja ha tingut un paper molt actiu en les converses de les últimes setmanes . "Vol ser a totes les reunions", expliquen fonts de la negociació sobre el rol de Sànchez en el diàleg per desbloquejar la investidura, més complicat des que es va revocar el tercer grau als presos. ERC hi tindrà representada la seva cúpula. Fins ara, els dos partits no s'han intercanviat documents sobre l'estructura que ha de tenir el nou Govern, per bé que els republicans i Junts han madurat les seves propostes.Segons fonts consultades per, a mitjans de la segona setmana d'abril es va accelerar el debat sobre com abordar l'arquitectura del Govern. Davant les dificultats sobre el full de ruta -que s'ha deixat pràcticament pel final- i la creació d'un nou organisme col·legiat per decidir l'estratègia del procés, els equips negociadors van començar a perfilar el programa de l'executiu , una divisió d'àrees que implica abordar-ne el repartiment. "Fa temps que es treballa internament sobre propostes d'estructura", remarca un coneixedor de les converses, per bé que no s'ha intercanviat cap document sobre aquesta carpeta entre Junts i ERC. Els de Puigdemont van demanar el 16 d'abril que Aragonès posés damunt la taula l'organigrama concret, i això passarà demà.El clima, en tot cas, continua enrarit quan queda exactament un mes per evitar la celebració d'eleccions automàtiques si no hi ha un president investit. Aragonès, en una entrevista al diari Ara , assenyalava aquest diumenge que, si no hi havia acord abans de l'1 de maig, es plantejarien fórmules alternatives a la coalició governamental. Artadi ha carregat contra el "doble discurs incomprensible" sobre les dates i els "ultimàtums" de la negociació, perquè "no se'ns ha traslladat en privat". "En les reunions anem avançant, s'estan constituint grups de treball. S'estan posant ultimàtums que no ajuden", ha ressaltat la portaveu de Junts, que ha certificat una vegada més que el partit - ja ho va dir Jordi Sànchez fa un mes - no vol eleccions a Catalunya.

