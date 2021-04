El senzill entrenament per recuperar l'olfacte després de passar la Covid

Altres notícies que et poden interessar

La pèrdua de l'olfacte és un dels símptomes de la Covid, i malgrat ser un indicador d'un millor pronòstic, pot prevaldre com a seqüela un cop passada la malaltia. Són coneguts els casos de persones que temps després d'haver-se recuperat encara no poden olorar res, això es coneix com a anòsmia. O fins i tot pitjor, casos en què quan es comença a recuperar l'olfacte, totes les olors provoquen nàusees (paròsmia, és el nom mèdic).Malgrat no ser una seqüela greu, sí que és força incòmoda i fins i tot, desagradable, ja que l'olfacte també influeix en la capacitat del gust. Fins ara el tractament seguit en aquests casos s'ha basat a aplicar corticoides, que redueixen la inflamació en el cos i ja s'utilitzen per a tractar afeccions com l'asma. Però el consum allargat en el temps d'aquests medicaments pot tenir altres conseqüències. La revista Interntional Forum of Allergy & Rhinology , ha publicat un entrenament molt senzill per poder recuperar la capacitat de l'olfacte sense risc de deixar efectes secundaris: consisteix a ensumar quatre coses que tinguin una olor clarament diferent i que sigui fàcil d'identificar per a la persona.L'exercici s'ha de fer dos cops al dia durant diversos mesos perquè faci efecte. Es pot fer amb qualsevol cosa com ara fruites cítriques, espècies, cafè... tot allò que tingui una olor forta i clara. Segons l'article publicat a la revista, la investigació mostra que el 90% de les persones recuperen l'olfacte completament després de sis mesos.

