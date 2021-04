Submergir-los al mar, un nou mètode per envellir els vins de la Terra Alta i el Priorat

Un projecte vitivinícola va submergir, divendres passat, 100 àmfores de vi a les aigües del Port de Tarragona. És un nou mètode per envellir vins elaborats per cellers de la Terra Alta i el Priorat, una iniciativa impulsada per l'empresa S'Àmfora que es basa en analitzar de quina manera envelleix el vi submergit dins el mar, així com de quina manera evoluciona de manera natural. La previsió és que estiguin un any sota l'aigua."El vi en àmfora marina envelleix més ràpidament que en terra ferma i li atorga unes condicions organolèptiques molt diferents gràcies a un procés d'immersió que el preserva totalment de la llum i n'afavoreix la seva recirculació amb un moviment constant sota el mar", destacava Xavier Belda, un dels líders de la iniciativa. El projecte també aprofitarà per submergir olis i vermuts.La zona escollida per enfonsar les àmfores està ubicada dins el parc subaquàtic que gestiona la Societat d'Explotacions Submarines (SES). Aquest és l'únic parc submarí de l'Estat, una zona destinada –des de l'any 1994- a l'enfonsament d'embarcacions. Entre altres vaixells enfonsats hi destaca el Dragonera, una gran embarcació i altres estructures que actuen com a biòtops, preservant més de 250 espècies.

