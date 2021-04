VÍDEOS | El bicitúnel de Collserola revifa

Aquest matí, centenars de persones han tornat a reivindicar una connexió ciclable entre #SantCugat i la ciutat comtal 🚲. I és que canviar el model de mobilitat del país passa per generar la infraestructura ferroviària 🚆 i ciclable 🚴‍♀️ que ho permeti! #LaRevolucióDeLaBicicleta pic.twitter.com/HqKrxYVpve — alba gordó vilaseca ♀️ (@albagordo) April 24, 2021

El Bicitúnel de Collserola torna a situar-se en el punt de mira. Aquest dissabte 24 d'abril, prop de 300 ciclistes van ocupar els Túnels de Vallvidrera per reclamar el reivindicat carril bici que connecti el Vallès amb Barcelona per sota de la muntanya de Collserola i promoure una mobilitat sostenible.Els ciclistes van concentrar-se a través de les xarxes socials a l'entrada de la C-16 a Barcelona i van aturar la circulació dels vehicles motoritzats provocant retencions de fins a tres quilòmetres malgrat els intents per impedir la marxa per part de la Guàrdia Urbana.Fa prop d'un mes, l' Ajuntament de Barcelona va descartar el projecte que s'havia presentat als pressupostos participatius de la ciutat per incompliment dels criteris tècnics. Des de l'entitat BikeVidrera, reclamen a les administracions locals afectades que liderin la proposta. Aquesta vegada, la Comissionada per l'Emergència Climàtica de l'Ajuntament de Sant Cugat, Alba Gordó, també va participar de l'acció.

