Barcelona prepara candidatura per acollir l'Agència Europea per les Emergències Sanitàries

L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat treballen per presentar candidatura perquè la capital aculli la futura Agència Europea per les Emergències Sanitàries (HERA, per les seves sigles en anglès), segons informen fonts del consistori i del Departament de Salut. La Comissió Europea va impulsar la creació de l'ens el passat novembre i ara Barcelona aspira a ser-ne seu.L'objectiu és que l'HERA entri en funcionament el 2023, amb l'objectiu d'enfortir la coordinació de la Unió Europea davant de grans emergències sanitàries transfrontereres, com per exemple la pandèmia de Covid-19. El nou organisme s'emmiralla en l’Autoritat Biomèdica de Recerca i Desenvolupament Avançat (BARDA) dels Estats Units."La setmana passada Vergés i Colau van acordar donar impuls a la candidatura i engegar el procés per presentar-la a la Comissió Europea", expliquen les fonts del Govern i l'Ajuntament. Ara, està previst crear un grup de treball entre les dues administracions per elaborar la proposta. També per recollir adhesions de les altres administracions públiques i d’entitats de recerca i innovació en l’àmbit de la biomedicina.Des de la Generalitat ja s'ha transmès a la ministra de Sanitat, Carolina Darías, i a la ministra d'Exteriors, Arancha González-Laya, la intenció que Barcelona aculli l’HERA. Està previst que en els propers dies es mantinguin els contactes amb el govern espanyol.L'Ajuntament i la Generalitat argumenten que Catalunya disposa de l’ecosistema de les ciències de la vida i la salut "més dinàmic de l’Estat i un dels més actius d’Europa". Recorden que està integrat per més de 1.200 empreses i 90 entitats de recerca i innovació, representa el 7,3% del PIB i el 6,6% de l’ocupació a Catalunya, amb un pes especialment destacat a Barcelona i a l'àrea metropolitana.

