El Sismògraf encara la darrera setmana amb dos espectacles a Olot i a Mieres

Una imatge de «Là», de Baró d'Evel, que es veurà a Olot els 29 i el 30 d'abril de 2021. Foto: François Passerini.

El Sismògraf 2021 , que va donar el tret de sortida de la 13a edició el passat dijous 8 d'abril, encara la seva darrera setmana de festival.Ho fa amb la celebració de dos espectacles (quatre funcions en total): Là, de Baro d'evel, al Teatre principal d'Olot, i Puede que haya maneras de acercarnos, al Mas nyamnyam (Mieres). Là és la primera part del díptic escènic Là, sur la falaise, creat per Baro d’evel, una de les grans companyies de circ contemporani del panorama actual.Què queda un cop ho eliminem tot? Hi queda el blanc, sens dubte. I allò que encara ens caldrà fer miques per a arribar al denominador comú més petit. Allò que, de manera obstinada, ens parla de Là, des de Là, una i altra vegada. Peti qui peti. Se’n salvi qui se’n salvi. Per l’encant, pel viatge, però, també, per l’alegria.Al començament hi trobaríem el gest reduït a l’essencial: dos cossos, dos gèneres, dos colors, dues dimensions, dos reialmes, una mateixa solitud, el mateix desig tenaç que això continuï i torni a començar. Les mateixes ganes immenses de deixar que l’altre ens transformi, ens mogui. Com si no existís res més que aquest sentir-se consternat o travessat. Hi trobaríem dos humans i un corb blanc i negre que s’empenyen els uns als altres cap a una mena de ballet sensible i poètic on cada cos deixa el seu rastre, on cada història queda escrita.La peça es podrà veure dijous 29 d'abril i divendres 30 d'abril a les 19:30 h al Teatre Principal d'Olot. Puede que haya maneras de acercarnos és un dispositiu ideat per a generar trobades vaporoses, per a fer mapes de llocs amb noms de persones. Lara Brown viu en un poblet envoltat de natura i es va dedicar a enviar invitacions on proposava un intercanvi:“M’envies el títol d’una cançó. Escullo un lloc que em sembli bé i ballo la teva cançó. A través del meu moviment, tu t’acostes al camp. A través de la teva cançó, jo també estic amb tu. Acabo i faig una foto del lloc. Te l’envio amb el teu nom i les coordenades. A la foto només veuràs el lloc. Tan sols la petja del que hi va passar. La devolució que et faig.”Puede que haya maneras de acercarnos és la memòria de totes aquestes trobades, dels balls i les seves empremtes.La peça es podrà veure diumenge, 2 de maig, a les 12 i a les 18 h al Mas nyamnyam, a Mieres. La proposta, vinculada als Nodes Creatius de l’Ona Expansiva, l'organitza el node nyamnyam dins del programa Si no vols pols no vinguis a l’era (proposta en col·laboració amb La Caldera-Centre de creació de dansa).El tercer diumenge del Sismògraf ha començat a la Vall d’en Bas i a les Planes d’Hostoles, on Vero Cendoya i Mar Gómez emulaven Elvis Presley a l’espectacle Aloha From Hawaii.Mentrestant, a Sales de Llierca es veia l’espectacle A la fresca, d’Anna Confetti. A la tarda, el públic més menut s’ha reunit al teatre per a gaudir d’Una ciutat d’ombres, una proposta de Lasala Teatre & Com un llum. A Sant Jaume de Llierca s'ha vist Kumiko, d’Ívida Cyanara [vídeo realitzat per Zeba Produccions].

