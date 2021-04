Els comuns insten ERC a reprendre les negociacions i fugir dels «xantatges» de Junts

El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha demanat a ERC tornar a asseure's a la taula de negociació per definir un pacte de Govern amb els comuns que sigui una alternativa al pacte amb Junts, que continua encallat dos mesos després de les eleccions. "Volem que les negociacions tinguin per objectiu un Govern estable i una sortida social de la crisi", ha dit. En aquest pacte hi hauria de ser, també, el PSC, un escenari ara com ara inviable perquè republicans i socialistes mantenen els vetos creuats. "No entenem perquè un acord possible al Congrés no és possible al Parlament, on també necessitem polítiques d'esquerres", ha dit.Mena ha lamentat que ERC encara no s'hagi distanciat de Junts per fer Govern. "ERC no s'entén amb Junts ni s'hi entendrà, ha dit. La taula de negociació amb ERC hauria de servir per detallar un acord de Govern "sincer" entre les dues formacions que "pensi en els interessos de la gent", busqui una sortida "social, feminista i verda" a la crisi i situï un "horitzó de futur" a Catalunya que no passi pels "xantatges" de Junts. "Estem disposats i asseguts a la taula de negociació, és el que esperen la majoria dels catalans", ha assegurat Mena, que ha situat en ERC la responsabilitat d'aportar alguna novetat a la taula de negociació amb les comuns.El portaveu ha insistit que volen negociar amb ERC però no acceptaran un Govern "condicionat per activa o per passiva" per Junts. "Necessitem diàleg i hi ha una oportunitat històrica per posar concreció en aquest diàleg. Junts està instal·lat en la confrontació i està pensant en els seus interessos partidistes", ha assegurat Mena. El portaveu ha dit que és un "bon símptoma" que els republicans es plantegin governar en solitari, sense Junts. "És una bona notícia que ERC comenci a entendre que no és possible un acord de Govern amb Junts", ha afirmat Mena, i ha insistit que no s'ha de renunciar a una "majoria més sòlida" d'esquerres, on ERC i els comuns "tindrien moltes sintonies". En l'acord que planteja els comuns hi haurien de ser el PSC, ERC, la CUP i els comuns.Mena ha reiterat el suport de la formació a Pablo Iglesias, Fernando Grande Marlaska i la directora de la Guàrdia Civil, que van rebre amenaces de mort. "És un punt d'inflexió en el que ha de passar al futur al nostre país", ha dit el portaveu, que ha constatat que si les amenaces haguessin vingut de "l'entorn d'ETA" tothom ho hauria condemnat. "Hem vist com la ultradreta mostra l'autèntica cara", ha dit, i ha fet una crida a les forces democràtiques a "dir prou" als discursos d'odi de Vox. Mena ha reivindicat el cordó sanitari que van impulsar els comuns al Congrés i a les eleccions catalanes. "Estem aplicant el decàleg contra el feixisme al Parlament", ha assegurat.El portaveu dels comuns ha aportat dades sobre la qüestió i ha assegurat que el 17,2% dels atemptats terroristes al món han estat comesos pel feixisme. "Les dades ens diuen que 2 de 10 atemptats provenen de l'entorn de la ultradreta. Hem de lluitar de forma conjunta contra una amenaça tan clara com aquesta", ha dit, ha demanat fer que la violència de l'extrema dreta "desaparegui" de l'escenari. Per això, des dels comuns han plantejat un "pla d'acció" contra l'extrema dreta i portar el decàleg del Parlament al Congrés. Així, Mena ha demanat el compromís de les forces catalanes per signar aquest decàleg també a la cambra espanyola i ha demanat que també el signin PP i Ciutadans. També es portarà aquest decàleg als parlaments autonòmics.

