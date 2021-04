Ingressa a presó un treballador d'un gimnàs de Sant Cugat per abusar sexualment d'una menor

🔴CONCENTRACIÓ DE REBUIG I PROTESTA DIMECRES 28 A LES 19H A LA PLAÇA DE LA VILA🔴



El passat 21 d'abril un home va violar una dona al pavelló de Sant Cugat. Si toquen a una, responem totes!#focalpatriarcat #crememhotot pic.twitter.com/z6uvkmmD8N — Hora Bruixa (@HoraBruixaStc) April 25, 2021

Un treballador del gimnàs municipal de la Rambla del Celler de Sant Cugat ha ingressat a presó acusat d'haver abusat sexualment amb penetració a una menor d'edat de 16 anys. Els Mossos van detenir l'home, de 32 anys, el passat dimecres 21 d'abril, tal com va avançar el TOT i segons ha pogut confirmarEl cos policial no ha revelat més detalls del cas per tal de preservar el dret a la intimitat de la menor, però s'especula que la víctima i l'agressor es coneixen. Segons el Codi Penal, la diferència entre violació i abús sexual es basa en l'ús de força, violència o intimidació per tal de sobrepassar la resistència activa de la persona agredida.El centre Eurofitness, amb concessió pública, ha obert una investigació pròpia per esclarir els fets i ha traslladat el seu suport a la família de la víctima.El col·lectiu feminista Hora Bruixa ha convocat una concentració de rebuig i protesta per aquest dimecres 28 d'abril a les 19 h a la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament de Sant Cugat.Fonts municipals asseguren a aquest mitjà que estan treballant a sobre del cas, però a hores d’ara no n'han transcendit més detalls.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor