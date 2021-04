Controlat l'incendi forestal de la serra de Collserola, on treballen una vintena de dotacions

⚠️ ACTUALITZACIÓ. L'incendi de Collserola ja està controlat i en fase d'extinció. Els #BombersBCN seguim treballant al lloc dels fets. pic.twitter.com/tkWx8BTEcO — Bombers Barcelona (@BCN_Bombers) April 26, 2021

Primera intervenció de les unitats aèrees 💦💦 #incendi #collserola pic.twitter.com/YB4AfiZlSi — Associació Veïnes i Veïns Zona Universitària (@avzonauni) April 26, 2021

Controlat l'incendi forestal de la serra de Collserola, segons han explicat a l'ACN fonts municipals. Hi treballen un helicòpter i una vintena de dotacions, 11 dels Bombers de la Generalitat i 9 dels de Barcelona.El foc s'ha produït al matí en una zona de matolls a prop del Camí de Finestrelles, al districte de Les Corts i els bombers han rebut l'avís cap a les 09:45 hores. A hores d'ara les flames han arribat a la carena i han cremat en descendent. La columna de fum és ben visible, tal i com es pot apreciar des de diversos vídeos penjats per veïns de la Zona Universitària.

