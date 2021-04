El president del comitè de Seat assegura que fabricaran cotxes elèctrics el 2025 «hi hagi planta de bateries o no»

Seat centralitzarà la reconversió cap al vehicle elèctric a la península Ibèrica encara que no hi hagi la planta de bateries del grup Volkswagen a l'Estat, segons el president del comitè d'empresa de l'automobilística, Matías Carnero. "Hi hagi (planta de) bateries o no, Seat fabricarà cotxes elèctrics el 2025 amb tota seguretat", diu el recentment nomenat membre del Consell Supervisor de Volkswagen en una entrevista amb l'ACN. Carnero argumenta que abans que la producció espanyola entrés a l'equació, la marca es plantejava importar aquest conjunt de 'piles' d'Alemanya o d'Europa de l'Est. Malgrat tot, Seat insisteix que la indústria "s'ha de transformar per ser sostenible" i reclama que se situï "almenys una planta de bateries" a l'Estat.Abans del mes de novembre s'ha de decidir qui fabricarà el cotxe elèctric petit del grup –el que serà el substitut natural de l'Ibiza– i Carnero confia que Martorell serà la fàbrica escollida. En cas de quedar-se sense un model zero emissions per fabricar, el president del comitè d'empresa és clar: "Si Seat no fa el cotxe elèctric té els dies comptats perquè l'any 2050 els cotxes de combustió no existiran o estaran prohibits".Fa dos mesos, l'empresa anunciava que tenia la intenció de produir mig milió de vehicles elèctrics anuals a Martorell a partir del 2025, un objectiu que vinculaven a la implicació de la Comissió Europea i del govern espanyol per electrificar el sector. Seat assenyala que si es vol convertir Espanya en un hub competitiu d'electromobilitat, "s'ha de localitzar almenys una planta de bateries al seu territori".Segons Carnero, no serà fins l'estiu quan se sabrà on s'ubicarà la planta de bateries que impulsa el consorci publicoprivat entre el govern espanyol, Seat, Volkswagen o Iberdrola i que es finançarà amb fons europeus. Les paraules de la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, afirmant que la fàbrica se situaria "a prop de Martorell" per després matisar que es localitzaria "a l'Estat" van desfermar una polèmica per la ubicació entre diferents comunitats autònomes.Després de saber-se que Volkswagen estudia instal·lar una fàbrica de bateries al sud d'Europa però no necessàriament a Espanya, Carnero es mostra confiat en el futur de la marca Seat i la desvincula de l'eventual planta de piles elèctriques. El sindicalista de la UGT afirma que "la bateria és una part important del cotxe però és una peça més", i afegeix que en un inici es va plantejar fabricar el cotxe elèctric urbà del grup important-les d'Alemanya o països d'Europa de l'Est. "Tenir (la planta de bateries) a prop seria important per l'estalvi de costos logístics que suposarà però en qualsevol cas el futur de Seat està garantit hi hagi o no bateries elèctriques", diu el líder sindical, que participarà en la primera reunió del Consell Supervisor del Grup Volkswagen a finals de maig.

