Fa uns dies s'ha escapolit d'una casa d'un veí de Sitges aquest felí. És un SERVAL, és MANSO, NO ÉS PERILLÓS, però com a espècie no autóctona s'ha de controlar. @policiaSitges, @SepronaNoticias i @agentsruralscat l'estem buscant. Si el veieu, truqueu al 938110016 o al @112. pic.twitter.com/4IjNJko28W — POLICIA LOCAL SITGES (@policiaSitges) April 25, 2021

La policia local de Sitges està buscant un exemplar de serval, un felí carnívor d'aparença semblant als gats, però amb una mida força superior. L'animal es va escapar d'un domicili fa dies. En cas de trobar-lo, cal trucar al 938110016 o al 112.Segons el cos policial, el serval "és manso i no és perillós", però "com a espècie no autòctona s'ha de controlar". Un exemplar adult pot arribar a fer més d'un metre de llarg, sense comptar la cua, i pesar fins a 20 quilos.L'hàbitat natural del serval només inclou Àfrica, excepte en les zones més desèrtiques i alguns punts concrets on s'ha extingit per la caça furtiva, com és el cas de Sud-àfrica.

