RTVE atribueix a una «errada humana» confondre Espanya amb Madrid en un rètol

RTVE atribueix a un "error humà" que es traduís la paraula 'Espanya' per 'Madrid' en unes declaracions d'una turista que parlava que a Espanya estaven els comerços i bars oberts, que va ser emesa en el programa de la 1 'Les coses clares'."A Espanya, sento que està tot més obert que en altres països europeus", diu la jove a càmera en anglès. No obstant això, en la traducció no es va mostrar 'Espanya' sinó 'Madrid', provocant una queixa d'un teleespectador que ha estat atesa en el programa RTVE: Responde d'aquest diumenge.Ha estat la codirectora de Las cosas claras, Cristina Yadira de Ugarte, qui ha respost a la queixa: "Solament podem demanar disculpes, es tracta d'un error humà".Segons ha explicat, les imatges es van emetre "al cap de deu minuts" que arribessin al programa, per la qual cosa considera que l'error es devia a "la immediatesa i a les presses". "No va haver-hi ni connotació política ni manipulació", defensa, per tant, per a assegurar que des del programa tractaran de no repetir aquest error.Durant el programa també s'ha explicat per què en un partit entre la selecció espanyola de futbol i la Federació de Futbol de Kosovo, es va retolar a Espanya en majúscules (ESP) mentre que a Kosovo la hi va retolar en minúscules (kos)."Espanya és un dels cinc països de la Unió Europea que no reconeixen a Kosovo com a estat independent, posició que han mantingut tots els governs des de 2008", ha recordat en un escrit la Direcció d'Esports de TVE durant l'emissió del programa.La Direcció d'Esports també afirma que TVE era l'encarregada de retransmetre la trobada de la Copa del Món entre Espanya i la Federació de Futbol de Kosovo i, "d'acord amb les obligacions establertes en el mandat marc en l'elaboració i difusió dels continguts, es va atenir a la realitat jurídica".Per això, explica que durant la retransmissió de la trobada, "TVE es va limitar a plasmar la línia oficial de l'Estat espanyol sobre Kosovo i es va referir en tot moment a l'equip com a Federació de Futbol de Kosovo".No obstant això, precisa que "a l'hora de retolar, es van estudiar diferents possibilitats i atès que FFK (per Federació de Futbol de Kosovo) podria induir a error, es va optar per escriure el nom en minúscula". "Una elecció amb la qual no es pretenia ofendre i que, tal vegada, no va ser la més encertada", reconeix, no obstant això, la direcció.

