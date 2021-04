Girona celebrarà un festival per a 250 persones amb mascareta i sense distàncies

Altres notícies que et poden interessar

Girona acollirà el proper dissabte, a manera de prova pilot, un festival de música electrònica per a un públic de 250 persones amb mascareta, sense distàncies de seguretat, i que podran ballar i prendre consumicions del servei de bar.En una entrevista a RAC1 , l'impulsor i president de Centre Blockchain de Catalunya, Quirze Salomó, ha explicat que els assistents que no estiguin vacunats o que no hagin passat el coronavirus fa menys de tres mesos hauran de fer-se un test d'antígens previ per acreditar que no són positius i poder entrar.La prova, que se celebrarà des de les sis de la tarda fins a les deu de la nit, serà la nova edició de festival Mercè Electrònica, i les entrades s'han posat a la venda aquest mateix diumenge.El concert comptarà amb la presència de cinc discjòqueis: Andrés Camp, Bibiana Casanova, Blanca Ross, Ricard Garroset i Dídac Balaguer. Aquesta prova forma part de l'assaig clínic Obrir Girona, que també ha impulsat un cicle de sopars que va començar divendres a la capital gironina per comprovar l'efectivitat de certificats digitals que acreditin que els comensals no són positius de Covid-19 i permetre així reactivar el sector de la restauració a la nit.

