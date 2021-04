L'editor d'un diari de l'Índia dona suport a la independència de Catalunya dins la Unió Europea

L'editor en cap d'un diari de l'Índia, The Sunday Guardian , ha donat suport a la independència catalana amb un article en què destaca que és una "oportunitat" per a la Unió Europea. Madhav Nalapat assegura que la separació seria "mínimament disruptiva" i apunta que podria ajudar a compensar la dominància dels grans estats.En l'article parla de la importància dels governs de països com Alemanya en les negociacions internacionals i del paper geopolític de la República Popular de la Xina en els intercanvis comercials relacionats amb productes farmacèutics contra la Covid. En aquest sentit, destaca que, a diferència del continent asiàtic, la Unió Europea "permet l'expressió de la diversitat regional a través de la mobilitat residencial dels seus ciutadans". Aquesta mobilitat fins i tot és possible malgrat el Brexit, respecte als ciutadans britànics que poden travessar la frontera nord-irlandesa o bé residir en altres estats europeus."A Espanya, a molta part de la població catalana li agradaria alliberar el seu territori del control de Madrid. Els líders del moviment independentista català haurien d'aconseguir la seva permanència a la UE i per tant seria il·lògic que Madrid s'oposés a donar la independència per a Barcelona", diu el també professor de Manipal Academy of Higher Education.Segons explica, en tant que Catalunya i l'estat espanyol continuarien dins la Unió Europea, "els espanyols podrien continuar vivint i treballant a Catalunya i viceversa". Aquesta situació faria que la independència fos "mínimament disruptiva" per a la vida quotidiana dels ciutadans europeus.En aquest sentit, assenyala que intentar combatre el moviment independentista amb l'ús de mètodes policials no hauria de ser tolerat, ja que l'objectiu de la fundació de la UE és la "igualtat de drets (incloent-hi el dret a l'autodeterminació) per a tothom". A més, destaca que els resultats de les eleccions és d'"una majoria de catalans a favor de la independència d'Espanya amb motiu de les diferents tradicions, costums, llengua i cultura" i continuar negant aquesta realitat "podria crear les condicions d'un aixecament a l'estil d'Ulser que podria anar en contra dels interessos d'Espanya"."La Unió Europea podria posar-se com a exemple al món en la seva tolerància per la llibertat dels pobles per decidir sobre els límits de l'autodeterminació respecte al país al qual pertanyen", afegeix. "Els dos països junts podrien progressar econòmicament i socialment molt més que en el cas present, amb Barcelona patint el control de Madrid".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor