A presó dos lladres per assaltar a punta de pistola quatre persones a les comarques gironines

El jutjat de Santa Coloma de Farners ha enviat a presó un home i una dona de 20 anys per assaltar quatre persones a punta de pistola, a diferents localitats de les comarques gironines, en només un mes. El primer robatori es va produir el passat 18 de març pels volts de les nou del vespre. Una dona estava retirant diners d'un caixer automàtic de Vilablareix (Gironès). De cop, un dels arrestats que anava encaputxat la va sorprendre per darrere, li va robar el que havia tret i va obligar la víctima a fer un segon reintegrament, mentre el seu company esperava vigilant a fora de la sucursal bancària. El segon assalt va ser pels volts de les deu de la nit del 26 de març, també a Vilablareix.En aquest cas, la víctima anava caminant pel carrer Francesc Macià amb unes pizzes que havia comprat feia poca estona, quan es va creuar amb un cotxe que portava les llums apagades, malgrat que era de nit. De cop, de la finestra del va sortir un dels sospitosos i va amenaçar-lo amb la pistola. Després de robar-li els diners que portava a sobre se li van emportar les pizzes i van marxar a gran velocitat.El següent cop el van donar el 14 d'abril en una benzinera de Garrigàs (Alt Empordà) a tres quarts de nou del vespre. Un home i una dona amb passamuntanyes, i amb una arma de foc i una navalla van assaltar els treballadors de l'establiment. A més de la recaptació de la caixa enregistradora, es van emportar també el telèfon mòbil d'un dels dependents, van marxar a gran velocitat.Tres dies més tard, van repetir l'acció, en aquest cas en una benzinera de la Cellera de Ter (Selva). Però aquesta vegada no els va sortir bé, i van acabar agredint un dels treballadors perquè va negar-se a donar-los la recaptació. Seguidament van fugir de forma precipitada i es van deixar al lloc la pistola i una motxilla amb una navalla a l'interior.La detenció dels dos joves es va produir el 21 d'abril. Una patrulla dels Mossos que circulava per la zona d'Osor va veure un cotxe que els va semblar sospitós, perquè portava la matrícula tapada. Els agents van fer mitja volta i van aconseguir aturar la parella al voral de la carretera. Durant l'escorcoll del vehicle van trobar un passamuntanyes, una destral, un cúter, un tornavís, una serra, cinta americana, i una peça de roba molt característica que portaven els presumptes autors en un dels atracaments.Posteriorment, els investigadors de Girona i Figueres, amb la col·laboració de la comissaria de Santa Coloma de Farners, van poder confirmar la relació dels detinguts amb els quatre robatoris violents.Els detinguts, que tenen antecedents, van passar el dia 24 d'abril a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners, qui en va decretar el seu ingrés a presó.

