Cau una banda criminal a Barcelona especialitzada en vendre mòbils robats

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat a Barcelona una banda criminal especialitzada en vendre mòbils robats. L'operatiu policial es va fer el dimecres 21 d'abril i va consistir en fer dos escorcolls en dos pisos ocupats al barri del Besòs del districte de Sant Martí.Durant el dispositiu es van detenir tres persones que vivien en aquests domicilis i es van recuperar una vintena de mòbils d'alta gamma, una tauleta tàctil i un portàtil robats que la policia calcula que tenen un valor que ronda els 10.000 euros. Quatre dels telèfons han pogut ser retornats als seus propietaris i els mossos fan gestions per retornar la resta d'objectes sostrets. Els detinguts van passar a disposició judicial i van quedar en llibertat.Alguns dels objectes electrònics recuperats havien estat robats amb violència i intimidació durant les darreres setmanes al districte de Sant Martí. Un dels mòbils va ser sostret el mateix dia de l'operatiu, concretament cap a les dotze del migdia. La víctima era una dona de 78 anys que viatjava en un autobús i que duia el terminal dins la seva bossa de mà. La víctima només va poder veure com tres homes baixaven amb molta pressa de l'autobús i s'enduien el seu telèfon mòbil.La majoria dels telèfons recuperats són models d'alta gamma i de recent llançament al mercat. La investigació ha conclòs que la banda només venia els aparells i que no s'encarregava de cometre ni els furts ni els robatoris violents del material electrònic. De fet, segons la policia catalana, els lladres acudien a aquests dos immobles per tal de lliurar el material sostret que els membres del grup s'encarregaven de posar a la venda.Amb aquestes detencions s'espera reduir el volum de delictes contra el patrimoni comesos a la zona, eliminant dos punts de receptació claus per a donar una sortida ràpida als objectes sostrets.

