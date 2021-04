Neix al Zoo de Barcelona un òrix blanc, una espècie extingida en llibertat

La cria d'òrix amb la mare al Zoo de Barcelona Foto: ACN

El Zoo de Barcelona té des de fa unes setmanes un inquilí més: una cria d'òrix blanc. Es diu Tumbuctú i és d'una espècie extingida en llibertat. Aquest és el tercer naixement d'òrix blanc al zoològic en poc més d'un any. La presidenta del Patronat de la Fundació Barcelona Zoo i tercera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha considerat que el naixement d'aquestes cries "és una molt bona notícia". A través d'un comunicat del consistori, Bonet ha destacat que "la conservació d'espècies amenaçades, en perill d'extinció, o extintes a la natura com és el cas de l'òrix blanc, és un dels pilars del nou model del Zoo que estem implantant". Darrerament en aquest equipament també ha nascut una gasela dama mohor, una subespècie extinta en estat salvatge.El Zoo de Barcelona participa activament en el Programa Europeu d'Espècies en Perill (EEP), de l'Associació Europea de Zoos i Aquaris (EAZA), i col·labora en programes per reintroduir-lo al seu hàbitat natural com ara les reserves de Guembeul o de Ferlo Nord, al Senegal, en plena regió del Sahel. L'òrix blanc és un bon exemple de la importància de mantenir poblacions de diferents espècies fora dels hàbitats amenaçats d'on són endèmiques, ja que les protegeix de la seva extinció total.Segons l'Ajuntament de Barcelona, el Tumbuctú té bona salut i és el tercer fill de la Christin, una òrix nascuda al Zoo de Stuttgart el 2017. Tant la mare com el pare, el Rufaro, que va néixer al Zoo de Planckendael (Bèlgica), van arribar a Barcelona l'octubre del 2018, seguint les indicacions del programa de conservació de la seva espècie. Actualment a Barcelona hi ha quatre mascles i tres femelles d'òrixs blancs.L'hàbitat natural de l'òrix blanc era la franja del Sahel, on s'ha extingit per la degradació de la sabana a causa de l'expansió de l'ocupació humana, amb la sobreexplotació dels recursos que això implica, i la caça furtiva.Aquestes setmanes també ha nascut una gasela dama mohor, una subespècie de la gasela dama que, igual que l'òrix, està extingida en estat salvatge segons la Unió Internacional per la Conservació de la Natura (UICN).El programa de cria en captivitat d'aquesta espècie es va iniciar el 1971 per l'Estació Experimental de Zones Àrides d'Almeria, en dependència del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). L'èxit del programa, que va començar amb un mascle i sis femelles, ha suposat un impuls per l'EEP de la seva espècie i ha permès reintroduir diversos exemplars a parcs naturals del Senegal, Marroc i Tunísia.

