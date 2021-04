Alerten de vuit noves aplicacions per a mòbil que fan compres sense consentiment

No és el primer cop que unes aplicacions per a mòbil corrompen els dispositius, però ara McAfee ha fet una llista amb vuit noves apps que tenen programari maliciós i compren productes sense que els usuaris en siguin conscients. Es tracta de com.studio.keypaper2021, com.pip.editor.camera, org.my.favorites.up.keypaper, com.super.color.secadordepelo, com.ce1ab3.app.photo.editor, com.hit.camera.pip, com.daynight.keyboard.wallpaper i com.super.star.ringtones.La seva funcionalitat és generar ingressos per a tercers, segons apunta McAfee . Totes elles es poden trobar a través de Google Play i segons la companyia d'antivirus contenen malware. Fins a 700.000 usuaris se les havien descarregat abans que l'empresa avisés a Google per tal que les retirés. Algunes tenien molts anuncis i d'altres simplement no servien per a la funcionalitat que prometien, però són molts els que simplement deixen instal·lades aplicacions que no utilitzen.Per aquest motiu, des de McAfee demanen a tothom que les tingui que se les desinstal·li. Pot ser fins i tot que n'hi hagi que vinguin preinstal·lades des de la botiga, com s'ha pogut detectar en alguns països asiàtics i de la península aràbiga.