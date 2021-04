Enxampen un dirigent de Ciutadans en una festa il·legal amb Letícia Sabater

El coordinador de l'agrupació local de Ciutadans a Sòria, Rubén Morales, ha dimitit del càrrec després que fos enxampat en una festa il·legal en el seu propi restaurant a la localitat de Medinaceli. Segons el Diario de Castilla y León , a la celebració també hi havia la cantant Letícia Sabater i el tinent d'alcalde del poble, José Soriano, del PP.La festa va tenir lloc el passat 27 de març, però els fets no s'han conegut fins que aquesta setmana es va difondre un vídeo a les xarxes socials en el que es pot veure la presència d'una vintena de persones en un bar, la majoria sense mascareta i sense respectar la distància de seguretat.El partit ha acceptat la dimissió de Morales i ha recordat que les restriccions sanitàries tenen per objectiu contenir la dispersió de la pandèmia i són d'obligat compliment per a tots els ciutadans, sense excepció.

