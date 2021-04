Aragonès obre la porta a reclamar els vots a Junts per formar Govern en minoria

Pere Aragonès ja obre la porta a governar amb minoria amb els vots de Junts. El líder d'ERC s'hi refereix en una entrevista al Diari Ara , en la qual defensa que si l'1 de maig -data fixada com a ultimàtum per part dels republicans per posar pressió- no hi ha acord, caldrà "explorar altres vies amb Junts perquè pugui haver-hi un govern independentista i no ens vegem forçats a una repetició electoral".Segons Aragonès, aquestes vies alternatives s'haurien de treballar "conjuntament". El candidat republicà, que s'ha sotmès sense èxit a dos debats d'investidura, recorda que no ha sigut ERC qui ha situat la possibilitat d'un govern en minoria, com sí ha fet formalment Junts . En concret, el secretari general de la formació i una de les veus destacades en les negociacions, Jordi Sànchez, va avisar: "No especularem amb eleccions; si volen, que governin en minoria".Les paraules del vicepresident en funcions de president arriben poc abans que se celebri una cimera entre els dos partits a Lledoners per intentar desencallar la situació, tal com ha avançat NacióDigital . La trobada, al més alt nivell, perseguirà desbloquejar aspectes centrals de les converses, que en els darrers dies han avançat en les carpetes sectorials

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor