Joe Biden, primer president dels Estats Units que reconeix el genocidi armeni

Pronunciament històric. El president dels Estats Units, Joe Biden, ha reconegut com a "genocidi" l'assassinat de més d'un milió i mig d'armenis en mans de l'Imperi Otomà entre el 1915 i 1923. El posicionament del POTUS, històric perquè és el primer inquilí de la Casa Blanca que parla obertament de l'extermini, arriba quan es compleixen 106 anys de l'inici dels fets.L'oficina de Joe Biden ha emès un comunicat que recorda el 106è aniversari des de l'inici de la massacre comesa contra el poble armeni. Els predecessors del líder demòcrata havien evitat expressar-se en aquesta línia per evitar danyar les relacions entre els Estats Units i Turquia. La tensió entre els dos països està en plena escalada.En el seu moment, qui també va parlar de genocidi va ser Ronald Reagan. L'any 1981 en va fer al·lusió en un discurs sobre l'Holocaust, però temps després va retractar-se per la pressió turca.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor