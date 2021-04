Aparcar al carrer serà més o menys car segons la mida del cotxe

A banda de tenir-ho més complicat per trobar lloc per aparcar al carrer, si tens un cotxe gran ara també et sortirà més car. La Direcció General de Trànsit (DGT) treballa en un nou tipus de tarifa d'aparcament que variarà segons la mida del cotxe. Com més espai ocupi, més cara serà. L'organisme fa temps que hi treballa. De fet, ja està enviant als ajuntaments tota la informació referent a la mida dels vehicles per implementar aquestes tarifes, si cal, "abans d'acabar l'any".Els grans damnificats per aquesta mesura són, doncs, els populars models SUV, que han tingut molta sortida en els darrers anys. L'aplicació, que dependrà de cada ajuntament, obre un nou ventall de possibilitats en efecte recaptatori.A partir d'ara per anar a la ciutat valdrà més anar-hi amb un vehicle de mida reduïda, si no vols que t'ho penalitzin amb una tarifa més elevada en el moment de pagar l'estacionament al carrer. La mesura l'ha detallat la subdirectora de Vehicles de la DGT, Susana Gómez, en el marc de la celebració del webinar organitzat per EY Mobility Center.

