Expedienten l'informàtic que va denunciar als Mossos un sacerdot per tenir material pedòfil

L'informàtic que va denunciar que un sacerdot que vivia al recinte del col·legi Jesús, Maria i Josep de Barcelona tenia material pedòfil està de baixa per angoixa a causa de les pressions que ha rebut del centre, segons ha publicat El Periódico . L'informàtic estava arreglant l'ordinador del capellà quan va trobar les imatges. Va contactar amb els Mossos, que li van dir que no digués res a ningú. Dos dies més tard van detenir el sacerdot.Segons el diari, la direcció acusa l'informàtic de violar la clàusula de confidencialitat i li ha obert un expedient que deixa la porta oberta a una querella. També li ha ordenat teletreballar. L'ACN s'ha posat en contacte amb l'escola, però el centre s'ha remès a un interlocutor a partir de dilluns.Segons publica el diari, el sacerdot va demanar a l'informàtic que reparés el seu ordinador personal el 15 de març. Ell va trobar les imatges i va contactar amb els Mossos a través de Twitter. Ells li van demanar que no digués res a ningú. L'endemà, dos investigadors vestits de paisà van anar al centre i van consultar el material. Es van emportar el portàtil i van reiterar que no havia de dir res a ningú. El 17 de març van detenir el sacerdot, que estava al recinte de l'escola, però que ja no donava classes.El cas va sortir a la llum pública el 27 de març. El 5 d'abril, el director va enviar un comunicat als pares informant que havien apartat el rector. Prèviament, diu El Periódico, havia negat la detenció. El dia 6 d'abril, el director va cridar l'informàtic al seu despatx. Segons ha explicat ell mateix al diari, la direcció li va recriminar el dany que havia causat a l'escola, que havia fet baixar el nombre de prescripcions per al proper curs. També li va dir que havia incomplert la clàusula de confidencialitat quan ho va explicar als Mossos d'Esquadra, i que li havien obert un expedient informatiu.En aquest document, diu el diari, es parla d'un "atemptat contra els drets a la intimitat, privacitat i pròpia imatge del pare J.C. de manera injusta i injustificada" i s'avisa que l'informàtic podria haver comès un delicte de revelació de secrets. A partir de llavors, el director li va ordenar que teletreballés. L'informàtic va agafar poc després la baixa per un atac d'ansietat.

