Un mort en un accident entre dos camions a l'AP-7

El conductor d'un camió ha mort aquest dissabte en un xoc amb un altre camió a l'AP-7 a l'altura de Subirats (Alt Penedès). Segons ha informat el Servei Català del Trànsit, els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a dos quarts de tres de la tarda. Per causes que s'estan investigant, hi ha hagut una col·lisió per encalç entre els dos camions i, com a conseqüència del xoc, ha mort el conductor d'un dels vehicles pesants.Amb aquesta ja són 25 les víctimes mortals en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya. L'altre conductor ha resultat il·lès. La incidència ha obligat a tallar l'autopista en sentit sud. Posteriorment, s'ha reobert un dels carrils. A causa de l'accident, s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, sis dotacions dels bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies i l'helicòpter del SEM.

