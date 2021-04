Iglesias planteja el 4-M com unes eleccions on es vota entre «democràcia o feixisme»

El candidat de Podem a les eleccions de Madrid, Pablo Iglesias, ha assegurat que "la democràcia està en perill per la impunitat de la ultradreta" en un acte electoral aquest dissabte amb les ministres Irene Montero i Yolanda Díaz i la líder de Catalunya En Comú Podem, Jèssica Albiach. Iglesias ha avisat que "centenars de milers de persones d'aquest país saben que el que es vota el 4 de maig és entre feixisme i democràcia". Iglesias ha acusat Vox de seguir una estratègia que es basa "en la deshumanització de l'enemic perquè en qualsevol moment et puguin disparar un tret" i de fer propaganda electoral feixista. "És gravíssim que Vox copiï un cartell de l'Alemanya nazi i un jutge digui que la propaganda nazi és legítima", ha lamentat.L'endemà que es conegués que el candidat d'Unides Podem a Madrid, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska i la directora de la Guàrdia Civil, María Gámez, havien sigut amenaçats amb cartes amb bales dins, Iglesias ha dit que "hi ha una majoria democràtica a la Comunitat de Madrid i a Espanya que està veient les orelles al llop".Els dubtes de Vox sobre la veracitat de les amenaces van propiciar que l'exvicepresident del govern espanyol s'aixequés del debat de la campanya que organitzava 'La Ser' aquest divendres, un fet que segons Iglesias "hauria pogut ser completament intranscendent" però no ho va ser perquè "centenars de milers de persones van dir que la democràcia estava en perill".Iglesias ha afegit que els seus rivals de PSOE i Mas Madrid Ángel Gabilondo i Mónica García, van abandonar el debat "després d'una hora i mitja" i perquè ho van recomanar els seus assessors després de veure el clamor a les xarxes socials. "Quan un poble comença a assenyalar els feixistes, els polítics prenen nota", ha dit. Entre els que van aixecar la veu, hi va haver "periodistes que per primera vegada van fer servir la paraula feixisme", ha assegurat.Iglesias ha assenyalat "la impunitat de la ultradreta" com un dels perills de la democràcia. "Un exlegionari va aparèixer disparant fotografies del president, del ministre de l'Interior, meva, de Pablo Echenique i d'Irene Montero", ha dit abans de recordar que "no ha passat res" perquè s'ha arxivat la causa contra ell. Iglesias ha remarcat que "és gravíssim que Vox copiï un cartell de l'Alemanya nazi i un jutge digui que la propaganda nazi és legítima".El candidat d'Unides Podem ha afegit que el "rumor fals deliberat com a arma política no es pot consentir en democràcia", un moviment històric que serveix per "convertir els privilegis d'uns en drets per a tots", ha subratllat. Iglesias ha denunciat que el PP s'ha dedicat a "debilitar" les bases de la democràcia i de l'Estat del benestar, una tendència que "es pot accelerar si governa la dreta trumpista d'(Isabel Díaz) Ayuso i Vox".El líder de Podem ha afegit que el feminisme és "el moviment democràtic més important del segle XXI, perquè significa el que va significar el moviment obrer: la conversió dels privilegis en drets".La ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha considerat que després de la polèmica per les amenaces de mort la campanya ha "canviat de signe". "Ara sí que podem guanyar", ha dit abans de fer una crida a la classe treballadora i als sindicats perquè es mobilitzin en un 4-M on "ens estem jugant els nostres drets".Al seu torn, Jéssica Álbiach ha dit que no era "tan generosa com Pablo Iglesias", que ha demanat el vot per les "forces progressistes" i ha fet una crida a votar l'exvicepresident del govern espanyol als comicis madrilenys. "No només es tracta de fer fora Isabel Díaz Ayuso, es tracta del model d'Espanya que volem. Cada vot és un vot perquè arribi ja la regulació de lloguers", ha assenyalat.D'altra banda, la ministra d'Igualtat Irene Montero ha recordat a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso que "si és presidenta és perquè hi ha hagut milions de dones que han deixat el cos i la vida perquè vostè i jo tinguem drets". Per Montero, aquestes eleccions van de protegir aquests drets que costen de guanyar, ja que, segons la ministra, "qui digui que els drets s'han conquerit pacíficament menteix".La titular de la cartera d'Igualtat ha volgut denunciar que Madrid "és una ciutat insegura per les dones" i ha exemplificat que "si et violen, només tens un hospital de referència" i que "l'únic centre d'atenció a les víctimes de violència sexual que depèn de la Comunitat de Madrid té sis mesos de llista d'espera". "Es parla molt d'extrema dreta, de la dreta d'Ayuso, però es diu poc que el projecte que durant 25 anys han instal·lat és masclisme institucional", ha explicat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor