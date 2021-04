La Trinca reedita 10 àlbums dels anys 70

El trio d'artistes de Canet de Mar, La Trinca, format per Josep Maria Mainat, Toni Cruz i Miquel Àngel Pascual, han decidit recuperar deu discos que ja no es podien adquirir des de fa molt temps. Acompanyats en aquesta reedició per Discmedi, La Trinca ofereix als seus fidels seguidors deu àlbums publicats entre els anys 1969 i 1977.La flamant col·lecció reedita tots aquests títols il·lustres, "Tots som pops", "Festa Major", "Trincar i riure", "L'orgue de gats", "Xauxa", "Ca Barret", "Mort de gana", "Trincameron", "Opus 10" i "Vestits de milionari". Han aprofitat la Diada de Sant Jordi per promocionar els discos que es podran adquirir per separat o tots junts. A més, la reedició inclou les portades originals dels àlbums.Referents de la música en català, La Trinca va publicar 42 discos de llarga durada entre els anys 1969 i 1989, cantant en català tot i les dificultats de l'època per exposar els seus treballs en llengua catalana. L'humor, la crítica política i la ironia van ser els seus arguments en la lluita contra el règim franquista. El 1987 van treure el seu últim disc i el grup va fundar la productora Gestmusic. L'any 2019 van rebre la Creu de Sant Jordi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor