Comprova aquí si el teu compte de Facebook forma part dels 10 milions filtrats a Espanya

A principis d'aquest mes es va conèixer la filtració de dades personals de més de 500 milions de comptes de Facebook a tot el món , dels quals 10 milions pertanyen a perfils de Facebook Espanya. Els registres robats inclouen el número de telèfon mòbil utilitzat a la xarxa, el nom, la ciutat, el correu electrònic i informació sobre l'ocupació actual. Dades que poden permetre l'enviament de missatges o mails amb enllaços maliciosos, per exemple.Per saber si les dades del nostre perfil han estat filtrades hi ha la web Have I Been Pwned que es dedica des de fa temps a informar sobre les escletxes de seguretat i les filtracions que afecten els comptes personals. Allà poses el teu número de telèfon o correu electrònic (és una web segura) i es contrastarà amb les bases de dades.En cas que tu siguis un dels 10 milions, apareixerà una inscripció avisant que el teu compte ha estat compromès. Si és així, no hi ha molt a fer malgrat que canviï la contrasenya del teu perfil i, a no ser que canviïs de número de telèfon, el més pràctic és vigilar amb els missatges o trucades que et puguin arribar.

