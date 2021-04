Detenen un fals osteòpata a Barcelona per abusar sexualment d'una pacient que va drogar

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un home de 38 anys com a presumpte autor d’un delicte d’abús sexual i un altre d’intrusisme professional. Segons han explicat Mossos en un comunicat, l’home exercia com a fals osteòpata en el seu domicili particular i va abusar sexualment d’una pacient després de drogar-la amb una beguda. Al detingut, se li atribueix, fins al moment un únic cas d’abús sexual, però com apunten els Mossos, no es descarta que puguin aparèixer més denúncies.La detenció va tenir lloc el passat 19 d’abril fruit d’una investigació iniciada a partir de la denúncia d’una dona que assegurava haver estat víctima d’abusos sexuals per part d’un osteòpata que va conèixer a través d’una xarxa social. Com relata el comunicat, després de contactar-hi, la víctima va acudir a la seva consulta diverses vegades fins que un dia, després d’una sessió, el fals terapeuta li va oferir una beguda assegurant que era un relaxant muscular.Després d'ingerir la beguda, la dona es va trobar marejada i va perdre parcialment la consciència, moment en què el detingut va aprofitar l’estat de vulnerabilitat de la víctima per abusar-ne sexualment. Posteriorment, quan la dona va recuperar plenament la consciència, i després d'anar al metge, va adreçar-se a una comissaria per presentar la denúncia dels fets.En dependències policials es va poder comprovar que el detingut tenia antecedents policials per diversos fets, entre ells per delictes de violència masclista, i que no estava col·legiat, motiu pel qual també se li atribueix un delicte d’intrusisme professional a més del d’abús sexual. El detingut va passar a disposició judicial.

