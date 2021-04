Un home positiu de Covid contagia a propòsit 22 persones a Mallorca

Altres notícies que et poden interessar

La policia espanyola ha detingut a Mallorca un home de 40 anys per contagiar presumptament 22 persones de coronavirus, vuit d'elles de forma directa i 14 indirectament, tant al seu lloc de treball com al gimnàs on anava, segons informa la Cadena SER.Segons la versió policial, malgrat que la direcció i els seus companys de feina expliquen que li van dir que marxés perquè podria tenir coronavirus, l'home seguia acudint al seu lloc amb febre. De fet, l'home es passejava pel local, tossint mentre es baixava la mascareta i deia "us contagiaré a tots del coronavirus".El cas es remunta a finals de gener, quan els agents van tenir coneixement de l'existència d'un brot de Covid-19 en un conegut establiment de la ciutat de Manacor on un treballador s'havia contagiat i havia ocultat que era positiu. Dies abans del brot el treballador ja va mostrar símptomes compatibles amb el coronavirus, motiu pels quals els seus companys de feina es van començar a preocupar, ja que observaven que l'home no estava bé, però no volia marxar a casa seva.Acabada la jornada laboral, l'home es va presentar a un centre mèdic per fer-se una PCR, i va tornar al gimnàs i al seu lloc de feina l'endemà. Tant els companys com l'encarregat de l'establiment li van ordenar que anés a casa seva, ja que podria tenir el coronavirus. Però l'home no va fer cas al que li manaven des de direcció i segons la versió policial recollida a la SER, l'individu va acudir a treballar amb més de 40 graus de febre. Va ser llavors quan, segons els seus companys de treball, es passejava amb la mascareta baixada i tossia dient "us contagiaré a tots del coronavirus". Quan va plegar va saber que el seu PCR era positiu, fet que va alarmar la resta de la plantilla.Els treballadors es van fer la prova i cinc d'ells van donar positiu, que al seu torn van contagiar a familiars seus. Al gimnàs que freqüentava es van contagiar directament tres persones, qui també van infectar a membres de la seva família. Fet que va elevar el total de contagiats a unes 22 persones. Cap va necessitar ingrés hospitalari. Per aquests fets, la policia l'ha detingut com a presumpte autor d'un delicte de lesions i ja ha estat posat a disposició judicial.

