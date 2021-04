Experts denuncien que no està regulat un gas que produeix més de 1.500 morts a l'any a Espanya

El radó és la primera causa de càncer de pulmó en no fumadors i la segona en fumadors, per als que el risc de contraure aquesta malaltia es multiplica per 25. "Es tracta d'un problema de salut pública totalment evitable, i no obstant això està totalment obviat al nostre país", assenyala el responsable de Vivesinradon.org, José Miguel Rodríguez.Però què és exactament aquest gas? El radó és un gas radioactiu que es produeix de forma natural al subsòl i que provoca cada any més de 1.500 morts a Espanya, però no hi ha una normativa que protegeixi d'aquest risc a la població, segons han denunciat experts durant el primer Congrés Nacional sobre el Radó a Espanya, organitzat per la iniciativa Vivesinradon.org, posada en marxa per la Fundació Vivo Sano i l'Institut per a la Salut Geoambiental.El radó està present en grans concentracions sobretot en els terrenys de composició granítica o amb roques amb alt contingut d'urani i àmplies zones d'Espanya tenen aquesta problemàtica, com Galícia, Extremadura o les serres de Guadarrama i Gredos. Aquest gas radioactiu s'infiltra en els habitatges a través de les petites fissures, els porus del formigó, les juntes de les canonades de desguassos i altres escomeses.Rodríguez assenyala als poders públics per l'actual desconeixement de la problemàtica del radó entre la població general. "Ni legislen, ni informen sobre el radó, ni existeix cap estratègia de protecció de la salut davant el radó", ha destacat.Espanya a la cuaEspanya tenia de termini fins al 6 de febrer de 2018 per transposar la Directiva 59/2013/EURATOM, "cosa que no ha passat", apunta Rodrígez. "I seguim sense un Pla Nacional del Radó, no com altres països del nostre entorn. El Codi Tècnic d'Edificació va incloure requisits i exigències de seguretat respecte al radó en edificis a finals de 2019, però la Unió Europea ho portava recomanant des del 1990, hem trigat 29 anys a desenvolupar aquesta normativa. I per l'estat d'alarma, aquest nou CTE no ha entrat en vigor fins al 23 de setembre de 2020", ha insistit.L'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana una concentració de radó residencial inferior a 100 Bq / m3 (becquerels per metre cúbic), però en zones molt granítiques no és infreqüent trobar habitatges amb rangs molt superiors, de fins a diversos milers de becquerels per metre cúbic. "La presència de radó és una variable que hauria de formar part dels paràmetres de mesurament obligatòria de qualitat de l'aire", assegura Jose Luis Gutiérrez, doctor en Ciències Físiques i especialista en mesuraments de radó.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor