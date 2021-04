L'Ajuntament de Barcelona defensa que la restauració pugui obrir a les nits

Altres notícies que et poden interessar

El tinent d'alcaldia de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle, ha defensat aquest dissabte que la restauració pugui començar a obrir a les tardes i als vespres. "Estem en un punt en què ens podem plantejar que l'obertura de tarda i primera hora del vespre es pugui plantejar", ha dit en una entrevista a RAC1. Batlle creu que cal anar "cap a normalitzar" els horaris de la restauració i ha puntat que es podria fixar un horari d'obertura fins a dos quarts d'onze o les onze de la nit. El tinent d'alcaldia ha remarcat que les restriccions actuals estan causant un "perjudici econòmic" en un sector "bàsic" per a la ciutat.Pel que fa al toc de queda, el tinent d'alcaldia ha remarcat que el comportament de la ciutadania ha estat "exemplar" de manera general, i que "una penalització excessiva no és acceptable" i cal tractar als ciutadans "com a majors d'edat". "Un dia o un altre s'haurà d'acabar, veurem amb quines condicions i amb quin calendari", ha afegit, "ens ha de preocupar a tots que la tornada a la normalitat no comporti un perjudici des del punt de vista de l'emergència sanitària".Batlle ha celebrat que a partir de dilluns s'aixequi el confinament comarcal i hi hagi lliure circulació de tot Catalunya. L'Ajuntament ja havia reclamat que el confinament fos almenys metropolità, per la densitat de població de la capital catalana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor