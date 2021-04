Boye redobla la pressió contra Tardón i demana que s'aparti de la causa per blanqueig

Gonzalo Boye ha recusat la magistrada de l'Audiència Nacional María Tardón perquè considera que té un interès "personal" en portar-lo al banc dels acusats. Tardón investiga Boye pels delictes de blanqueig de capitals provinents del narcotràfic. Fa unes setmanes, Boye es va querellar contra la jutgessa per encobriment d'assassinat. En l'escrit, la defensa de Boye recorda que l'advocat va declarar al gener i tres dies després va presentar "prova objectiva i contundent" que qüestionava els fets pels que va ser processat en aquesta causa on també hi ha el narcotraficant Sito Miñanco.Apuntava aleshores que a partir de l'estudi de geolocalització dels telèfons intervinguts als investigats en la causa es va fer un informa pericial que va ser aportat el 21 de gener. Recorda, en aquest sentit, que Tardón, sense mencionar aquesta o altres proves, va "sol·licitar a la força actuant un contra informe" tot i que cap de les parts personades en la causa havia impugnat l'informe presentat per Boye. "És realment insòlit, perquè vulnera el dret al jutge imparcial", diu la recusació. Amb aquesta actitud, la jutgessa "limita el dret de defensa perquè posa tota la seva voluntat en no tenir en compte les proves de descàrrec" i intenta impedir que el lletrat es defensi.El processament de Boye té l'origen en l'ús de correus humans per l'organització de Sito Miñanco per moure diners cap a Colòmbia i de la detenció el 6 de febrer de 2017 de diversos investigats en l'aeroport de Barajas quan transportaven prop de 890.000 euros a l'equipatge. Els processats García Arango i Manuel Puentes Saavedra, que coordinava a través de "persones de confiança" els desplaçaments de diners cap a Colòmbia, van començar accions per recuperar els diners que pertanyien a Sito Miñanco. En aquest context, segons la jutge, els processats es van trobar amb Boye i l'advocat Jesús Morán Castro.En aquesta reunió, indica la jutge, els advocats van dir que elaborarien uns documents i presentarien uns contractes de contravenda de lletres de canvi que justificarien l'origen legal dels diners intervinguts. Segons la jutge, la idea era fer veure que aquesta documentació confeccionada pels advocats havia estat adquirida i venuda a tercers per un altre dels processats, Manuel Pedro González Rubio, uns dies abans de trobar els diners a Barajas.Boye insisteix que ha sol·licitat diverses vegades que s'acrediti que González Rubio, considerat correu humà per a jutge, és realment un empresari solvent que "conserva el seu patrimoni i gran part de les seves empreses tant a Espanya com a Colòmbia mantenint el control i activitat de les mateixes des de la presó". I recorda, també, que ja va declarar que ell era el propietari dels diners intervinguts a Barajas i que va ser qui va contractar Boye per recuperar-los.

