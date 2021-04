Detenen un empleat d'un hospital a Itàlia per no anar a la feina en quinze anys

Un home de 66 anys ha estat detingut a Itàlia per haver faltat a la feina durant quinze anys, un període durant el qual va percebre el sou, de prop de 2.000 euros al mes. En total, va cobrar gairebé mig milió d'euros.Salvatore Scumace, empleat de l'hospital Pugliese Ciaccio, de la ciutat de Catanzaro, va anar per últim cop al seu lloc de treball el 2005. Després d'una llarga investigació policial ha estat detingut i s'ha desmantellat una trama d'absentisme laboral al sector públic, que implica també sis alts càrrecs de l'hospital.L'empleat també està acusat d'amenaçar una directiva de l'hospital perquè no presentés un informe disciplinari en contra seva. Finalment la directiva va jubilar-se, i el seu successor va obviar l'absència del treballador.

