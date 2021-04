Hollywood combat la pandèmia amb uns Oscars 2021 per a la història

Insòlits i sense precedents. Els premis Oscars 2021 aterren aquest cap de setmana amb una cerimònia especial per a celebrar el cinema de Hollywood i les millors pel·lícules -poques, per la pandèmia- que es van estrenar el 2020. L'Acadèmia del Cinema dels Estats Units presentarà un format totalment nou per a elaborar una gala i els protocols necessaris per a poder gaudir d'una cerimònia presencial... amb particularitats. Els Oscars són els últims premis cinematogràfics de la temporada, després d'haver estat ajornats per la pandèmia i amb la intenció de tenir un marge per a la celebració presencial. En horari català, la gala serà la matinada del diumenge 25 d'abril al dilluns 26 d'abril.La cerimònia girarà en tres eixos principals: no hi haurà presentador fix -com ha passat en les dues edicions anteriors-, els espais presencials estaran repartits en quatre escenaris diferents i les plataformes tindran un immens protagonisme en la 93a edició dels premis. L'Acadèmia ha revelat alguns dels presentadors dels premis, que no tindrà un fil conductor amb un hoste arran dels problemes amb Jimmy Kimmel el 2018: Zendaya, Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Harrison Ford, Bong Joon Ho, Halle Berry o Bryan Cranston. En un format sense precedents, els productors dels Oscars d'enguany han decidit que la gala es desenvoluparà en format pel·lícula. No han revelat amb quins ingredients específics, però els mitjans dels Estats Units apunten a un llargmetratge i no pas a una cerimònia convencional.Per a poder dur a terme la gala "amb totes les mesures de seguretat" -un concepte que han remarcat de manera reiterada des de l'organització-, els Oscars no se celebraran únicament al clàssic Dolby Theatre de Los Àngeles. La Union Station de la mateixa ciutat californiana, Londres i Paris seran els tres nous escenaris que se sumen a la realització. S'han triat les dues ciutats europees per a tots aquells nominats i convidats que no poden anar fins als Estats Units. L'Acadèmia seguirà mesures molt estrictes "per evitar qualsevol mena de contagi durant els Oscars", tal com va afirmar el director de cinema Steven Soderbergh, un dels productors de la cerimònia.Mank, el film sobre la història i la creació de Ciutadà Kane, és la candidata amb més nominacions. És l'única que se situa amb 10 estatuetes, liderant la graella. El film de David Fincher és un altre dels principals ingredients que escenifica la consolidació de Netflix i de les plataformes en el considerat món clàssic del cinema. Nomadland, de Chloé Zhao; The Father, protagonitzada per Anthony Hopkins; The Trial of the Chicago 7 , Judas and the black Messiah, Sound of meta l i Minari competeixen totes elles amb 6 nominacions, en una edició immensament igualada. Netflix i les plataformes es consoliden en el panorama de Hollywood, amb una força avassalladora per part de la multinacional de Reed Hastings. La plataforma ha aconseguit 35 nominacions, un rècord històric. Amazon, gràcies a Sound of Metal en particular, suma 12 nominacions. HBO -comptabilitzada com a distribuïdora gràcies al pacte amb la Warner- en suma 7 i Disney, que ja gaudia de bona presència des de fa anys, en suma 8.El cinema afroamericà, després de diversos anys de reivindicacions i queixes contra l'Acadèmia, gaudeix aquesta edició d'una forta representació a tots els nivells: Judas and the Black Messiah, Ma Rainey's Black Bottom, The United States vs. Billie Holiday i One Night in Miami... Chadwick Boseman, que va morir l'any passat víctima d'un càncer de colon, ha estat nominat a millor actor principal de manera pòstuma.En direcció, dues dones se situen al capdavant de les nominacions (Chlóe Zhao i Emmerald Fennell) i Pedro Almodóvar, candidat a millor curtmetratge, es va quedar fora de la cursa dels Oscar. La cerimònia se celebrarà per primer cop el 25 d'abril, dos mesos més tard que les èpoques tradicionals, per culpa de la pandèmia. L'Acadèmia de Hollywood va voler donar més marge a diversos films perquè poguessin presentar candidatura. En la interpretació, els clars favorits són: Frances McDormand, Carey Mulligan, Vanessa Kirby, Anthony Hopkins, Riz Ahmed, Daniel Kaluuya, Olivia Colman i Amanda Seyfried. Els Oscars 2021 seran insòlits i, com mai fins ara, amb més ingredients sorpresa que mai.

