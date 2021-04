VÍDEO | Rigoberta Bandini celebra Sant Jordi amb el poema-cançó «The fuck fuck fuck poem»

L'artista Rigoberta Bandini celebra la diada de Sant Jordi amb la publicació d'un poema-cançó titulat The fuck fuck fuck poem. El tema de la barcelonina està produït per Emili Bosch, del duo electrònic B1NO.L'autora de Perra, hit del 2021, utilitza a la lletra de la nova cançó el sarcasme i el surrealisme per fer crítica política o expressar l'amor que sent per la capital catalana, la seva ciutat natal. El videoclip, que transcorre principalment en una sala de ball on la cantant aprèn una coreografia, és obra de Marc Morera. La coreògrafa i companya de Bandini al clip és Marta Ros.

