Uber rep l'autorització per operar com a aplicació de taxi a Barcelona

L'organització liderada per Tito Álvarez considera que durant aquest temps Uber ha fet un "gran ridícul davant del sector i l'opinió pública" en no disposar de taxis per oferir a través de l'aplicació i constata que "no existeix un règim sancionador mitjançant el qual Uber hauria de pagar per la seva desobediència a l'administració".Mentre la plataforma complimentava els requisits tècnics necessaris exigits per a la tarifa 3, que l'IMET ha acceptat aquesta setmana, l'Institut també li va demanar que certifiqués les obligacions fiscals, laborals i en matèria de protecció de dades. Aquesta documentació és la que encara està analitzant l'IMET, tot i que Uber "pot exercir la seva activitat com a empresa de mediació", aclareixen fonts de l'Institut Metropolità del Taxi a l'ACN.Uber va tornar a Barcelona a mitjans de març però com a servei de taxi i no com a VTC, que va deixar d'oferir a principis del 2019 quan va entrar en vigor el decret de la Generalitat que obligava a una precontractació del servei, entre d'altres requisits.Pocs dies després de la seva polèmica tornada, l'empresa de mobilitat va assegurar que es comprometia a fer arribar "tota la documentació requerida" a l'Institut Metropolità del Taxi (IMET). A més, va defensar va defensar que el servei que dona és "legal" i va reclamar "un tracte just" per part de les autoritats. Uber sostenia que el decret 314/2016 de la Generalitat "estableix clarament que per operar un servei amb taxímetre a Barcelona cal una notificació prèvia, i no una autorització de l'AMB" i va denunciar una campanya d'"intimidació" per part dels taxistes.Élite Taxi ha informat que seguiran fent "treball de pedagogia" entre els taxistes perquè no s'uneixin a Uber i que exigiran la identificació externa d'aquells que acceptin treballar amb la multinacional. L'associació alerta, però, que podrien prendre represàlies contra ells "per no tenir principis morals amb els seus companys".En el comunicat, Élite Taxi també aprofita per carregar contra Cabify, que sí va tornar a Barcelona com a operador VTC i acceptant la normativa de la Generalitat. No obstant això, els taxistes creuen que se li "està donant carta blanca" per tenir activada la geolocalització o esperar clients a la via pública, dues accions que no permet el decret del Govern. "Queda clar que les VTC no són una prioritat per a la Guàrdia urbana ni els Mossos i queda clar que la llei no és igual per a tots", lamenten els taxistes.Amb tot, també carreguen contra l'IMET per "posar-se de perfil" a l'hora d'imposar sancions en aspectes perjudicials per al sector i han avisat que "la paciència té un límit".