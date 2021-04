Xavi Coral «regala» una rosa a Raquel Sans en directe al «TN Migdia» de TV3

El dia de Sant Jordi és tan bonic que ens hem pres una llicència...😉 https://t.co/hWYvl7wUKp — Xavi Coral (@xavicoral) April 23, 2021

El Sant Jordi d'aquest any és, per a molts, el més especial de tota la seva vida. Després de més d'un any de pandèmia i una última diada en ple confinament, els carrers s'han tornat a omplir de roses i llibres Xavi Coral, presentador del TN Migdia a TV3, era conscient de l'excepcionalitat de la jornada i ha tingut un detall amb la seva companya Raquel Sans, desplaçada al centre de Barcelona per explicar el Sant Jordi des de dins: li ha "regalat" una rosa a distància.Al final del telenotícies, Coral ha preguntat a Sans si ja havia rebut la rosa: "Encara no han tingut temps", ha respost la presentadora. El periodista ha estat ràpid: "Això té solució", ha dit abans d'acostar-se a la càmera amb una rosa als dits. Al següent pla, Sans ha aparegut amb una rosa que, gràcies a la màgia de la tele, li ha arribat al moment.I la cosa no s'ha quedat aquí. "Ja tens la teva?", ha fet la pregunta de tornada Raquel Sans. Llavors, Marta Bosch, presentadora d'esports, ha tret una altra rosa per regalar-la a Xavi Coral. El presentador tenia un últim cop amagat i també ha regalat una rosa a la presentadora dels esports i una altra al meteoròleg Dani Ramírez.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor