El pronòstic de Salvador Macip sobre quan deixarem de portar mascareta al carrer

Les indicacions sobre l'ús de la mascareta per part dels vacunats del Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties continuen generant reaccions. L'última ha estat la del metge i investigador de la Universitat de Leicester, Salvador Macip, que pronostica que no és prudent aixecar les restriccions contra el coronavirus fins que almenys el 60% o el 70% de la població estigui vacunada, segons explica a Nius L'expert creu que la retirada de l'ús de la mascareta en exteriors serà una de les primeres mesures que es prendran perquè "l'impacte que suposa en els contagis és mínim". Ara bé, adverteix del "perill" d'aixecar mesures abans d'assolir el percentatge necessari d'immunitzats. "El risc és que vulguem relaxar-nos massa a l'estiu abans que realment el percentatge de vacunació estigui en nivells segurs", alerta. La previsió del govern espanyol és que s'assoleixi aquest percentatge de vacunació a l'agost.Macip posa l'exemple del Regne Unit, on no ha estat obligatori fer servir mascareta en espais exteriors sempre que es pogués mantenir la distància de seguretat, però remarca que en interiors o en ciutats molt denses sí que cal fer-la servir."Si aconseguim un percentatge de vacunació bo i baixen més els casos, atès que els contagis a Espanya encara són elevats, podríem començar a pensar que una de les primeres coses que es podria evitar és fer servir mascareta a l'exterior", preveu, si bé matisa que "les vacunes no donen una protecció del 100%", per la qual cosa cal mantenir la "prudència".

