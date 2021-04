Europa promet que hi haurà prou dosis per haver vacunat el 70% dels adults al juliol

Altres notícies que et poden interessar

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, ha assegurat que "hi haurà suficients dosis per vacunar el 70% dels adults al juliol". L'objectiu de Brussel·les és vacunar el 70% de la població a finals de setembre. Malgrat admetre la "difícil" arrencada de la campanya de vacunació, l'alemanya creu que ja s'estan superant els problemes gràcies a "proveïdors de confiança" com Pfizer-BioNTech.Així els hi ha traslladat als consellers delegats de les dues companyies en una roda de premsa conjunta amb el primer ministre belga Alexandre de Croo des de la fàbrica Pfizer a Puurs, a Bèlgica. Von der Leyen preveu tancar "en els pròxims dies" un nou contracte amb Pfizer-BioNTech per comprar 1.800 milions de dosis per al 2022 i 2023.

