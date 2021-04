Sant Jordi de negociació: pols pel calendari i avís de Puigdemont

Si la justícia hagués avalat els plans del Govern, aquest hauria estat un Sant Jordi de precampanya camí de les eleccions del 30 de maig . Les eleccions, però, ja fa dos mesos i una setmana que es van celebrar, i les dues formacions principals de l'independentisme continuen sense posar-se d'acord per formar un Govern liderat per Pere Aragonès. La diada ha estat gràficament de treva -Òmnium s'ha encarregat d'erigir-se com a punt de trobada del sobiranisme gràcies a la presència de Jordi Cuixart -, però no ha amagat les discrepàncies de fons. En sobresurten dues: el calendari i l'estratègia negociadora amb l'Estat, sense resoldre quan queda un mes per evitar noves eleccions.El primer missatge rellevant del dia ha anat a càrrec de Laura Borràs, presidenta del Parlament, que s'ha referit de forma implícita a la pressió que està fent ERC per arribar a un acord abans de l'1 de maig. "Tots els que ara tenen pressa, si passés de manera precipitada [la formació de Govern] i generés alguna turbulència, després demanarien aquesta fortalesa", ha apuntat des de les portes de la cambra . De moment, l'única entesa que s'ha tancat entre Junts i els republicans és que hi hagi cinc comissions de coordinació per evitar les contínues discrepàncies de la legislatura anterior.Què és millor, anar ràpid per tenir un acord o bé treballar-lo perquè duri més? És en la resposta que apareixen les tibantors entre les dues formacions, tot i que ERC insisteix no és incompatible una cosa amb l'altra. "És una anomalia que encara no hi hagi un Govern", ha insistit Marta Vilalta, portaveu dels republicans, que ha tornat a demanar a Junts que deixi de banda les "excuses". El nou executiu podria estar constituït en qüestió de "dies", ha volgut insistir des del Palau Robert el vicepresident Pere Aragonès . Aquest any no hi ha hagut discurs institucional al Palau de la Generalitat per evidenciar l'anomalia de la presidència vacant des que Quim Torra -reconvertit en autor per Sant Jordi amb Les hores greus - va ser inhabilitat pel Tribunal Suprem Aragonès, això sí, ha volgut ressaltar la idea que, quan sigui president -si és que acaba cristal·litzant una entesa-, no estarà sotmès al paper del Consell per la República. Ja ho va dir en el segon debat d'investidura: no acceptarà "substitucions ni tuteles" , tot i que Junts apostava per una "bifurcació" entre la Generalitat i l'exili. Precisament des de l'exili ha comparegut Carles Puigdemont, també autor pels dos volums de memòries, per enviar un avís sobre el diàleg amb l'Estat: "És una constant històrica que els conflictes amb l'Estat no es resolen per la via del diàleg, sinó de la confrontació".Davant de la pantalla instal·lada a la terrassa de l'Hotel Duquessa de Cardona hi havia Artur Mas, expresident de la Generalitat, que abans havia passat per la missa de Palau, a la qual només hi havia membres de Junts. Era la primera vegada que coincidien en un mateix espai -encara que fos de manera telemàtica- des de les eleccions del 14-F, quan van defensar opcions diferents. Puigdemont era el candidat simbòlic de Junts , mentre que Mas va participar -amb més o menys entusiasme- com a reclam electoral del PDECat . "Tots els països que s'han independentitzat d'Espanya és per la incapacitat de l'Estat d'establir camins de negociació i de reconeixement de l'altre", ha apuntat Puigdemont, que ha situat l'1-O -també ho ha fet el conseller Jordi Puigneró- com l'actitud que ha de servir per "saltar la paret" de l'Estat a l'hora de frenar el procés.El missatge de Puigdemont arriba en plenes negociacions per la investidura i després de setmanes de silenci. L'expresident no comanda les negociacions -ho fa Jordi Sànchez com a secretari general-, tot i que rep informació puntual del desenvolupament de les converses. No s'ha expressat públicament sobre el dia a dia del pacte, però sí que s'ha referit a una qüestió sensible com és el diàleg amb l'Estat. ERC i la CUP han donat dos anys de marge a la taula de negociació - així consta en l'acord signat fa un mes -, i Junts en desconfia, perquè entén que només la confrontació permetrà resoldre el conflicte, però al mateix temps està compromesa a "acompanyar" els republicans fins que es topi de nou amb el mur del govern espanyol. La discrepància és què fer després.Declaració d'independència? Desobediència institucional? La discrepància sura en l'ambient, i condiciona les negociacions. Si l'exili ha tingut protagonisme en l'ecosistema de la negociació per Sant Jordi, també hi ha hagut rèpliques des de Lledoners. Oriol Junqueras, líder d'ERC, ha aprofundit en els arguments d'Aragonès per reclamar que es formi ja un nou executiu. "Si al final hi ha algun serrell o qüestió amb la qual algú no se sent del tot còmode, amb no sé quin aspecte concret...? Ara no és moment d'utilitzar això d'excusa per impedir que hi hagi Govern", ha apuntat a TV3. Des de l'endemà de les eleccions, Junqueras pressiona Junts per no dilatar les converses.Òmnium observa el panorama amb certa distància -no té el paper preponderant que, juntament amb l'ANC, havia desplegat en altres negociacions d'alt nivell-, però envia missatges nítids a Junts i ERC perquè s'entenguin. Cuixart, un dels protagonistes de la jornada perquè ha aplegat totes les ànimes del sobiranisme a la seu d'Òmnium -comuns inclosos-, ha reclamat "altura de mires" i "generositat" a les dues formacions . Ha estat una de les poques fotografies de la jornada en què han coincidit dirigents de Junts i dels republicans. La CUP ha estat representada per Eulàlia Reguant.Ha tornat a ser un Sant Jordi marcat per la interinitat -l'any passat Torra ja havia donat per liquidat el Govern- i pels efectes de la repressió. Part dels presos han pogut tastar un bri de normalitat signant llibres: Raül Romeva , Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn han gaudit, com el president d'Òmnium, de permisos per passar la diada a Barcelona. Una jornada de retrobaments personals, sempre amb el permís de la pandèmia, que no s'ha escapat d'unes negociacions obertes i sense final previst en el calendari.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor